Nowy park handlowy na gruzach supermarketu. Już można robić zakupy

Setki klientów pojawiły się w czwartek rano przy ul. Dęblińskiej w Puławach. Klienci Karuzeli szybko zapełnili parking liczący 560 miejsc. Przed sklepami, które otworzyły się jako pierwsze, m.in. Media Expert, utworzyły się kolejki. Kupujących witały hostessy oraz kolorowe baloniki. Sieć handlowa Netto przed wejściem rozłożyła nawet czerwony dywan. Pracownicy sklepów zachęcali do udziału w konkursach, losowaniach, rozdawali gazetki i kusili promocjami.

– Przyjechałem tutaj z ciekawości. Mam zamiar kupić telewizor, taki koło 70 cali, ale dzisiaj jest tak dużo ludzi, że trudno było wszystko spokojnie obejrzeć. Na razie kupiłem baterie. Myślę, że wrócę tutaj za kilka godzin – mówi pan Ryszard, który przyjechał z okolic Puław. – Wszystko jest OK, zakupy udane. Na pewno będą tutaj wracać, ale kas mogłoby być więcej – dodaje pani Ewa z Dęblina.

W dobrym nastroju park opuszczała także pani Halina z Puław. – Najbardziej cieszy mnie to, że w końcu w Puławach mamy Netto. Robiłam zakupy w tej sieci w innych miastach i muszę przyznać, że to bardzo fajny dyskont. Z przyjemnością będę robiła tutaj zakupy. Z dojazdem też nie ma problemu, bo jako emerytka, z autobusów mogę korzystać za darmo – mówi puławianka.

Karuzela powstała w ciągu zaledwie 8 miesięcy. Park handlowy zbudowano na miejscu zlikwidowanego hipermarketu Tesco. Inwestorem była Karuzela Holding oraz belgijski fundusz Mitiska. Mimo trudności na rynku budowlanym, jak mówią właściciele, wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik.

– To nowe miejsce zakupów dla mieszkańców Puław i powiatu puławskiego, a także miejsce pracy dla ok. 150 osób. To również podatki, które będą wpływały do miejskiej kasy – wylicza Grzegorz Pękalski z zarządu Karuzela Holding. Przedstawiciel inwestora zapowiedział już rozbudowę w przyszłości o kolejne sklepy. Budowa centrum handlowego kosztowała około 60 mln zł.

– Nowe sklepy to nowa jakość i nowe produkty, których oczekują mieszkańcy Puław. Uważam, że obiekt prezentuje się bardzo dobrze. Jest doskonale wpisany w kontekst tego miejsca, w pobliżu naszego targowiska oraz innych marketów – mówił prezydent Puław Paweł Maj. – Jest to imponujący obiekt, który powstał w równie imponującym czasie. Na pewno będzie ubogacał sferę handlową naszego powiatu – uzupełniała Danuta Smaga, starosta powiatu puławskiego.

Wśród sklepów, jakie otworzyły się w Karuzeli są: Media Expert, Kakadu, Kik, Tedi, Action, Jysk, Martes Sport, CCC, Cropp, House, Sinsay, Hebe, HalfPrice, Dealz, Pepco, Rossmann, Kaes, Super Pharm i Netto.