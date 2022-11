Puławy. Nowym dyrektorem szpitala będzie stary dyrektor

Zarząd powiatu puławskiego, na podstawie wskazania komisji konkursowej, rozstrzygnął konkurs na dyrektora SP ZOZ w Puławach. Stanowisko to powierzył zwycięzcy postępowania, Piotrowi Rybakowi. Dzień później dotychczasowy dyrektor jednostki został zaproszony do starostwa powiatowego, gdzie podpisał nową, sześcioletnią umowę o pracę. Jej warunki finansowe pozostały bez zmian. Według oświadczenia majątkowego szef jednego z największych szpitali w regionie zarabia ok. 330 tys. zł rocznie.

Pierwszy konkurs na dyrektora SP ZOZ został zakończony bez rozstrzygnięcia z powodu niewystarczającej liczby kandydatów. Przystąpił wtedy do niego tylko Piotr Rybak. Do kolejnego zgłosiły się już dwie osoby. Z aktualnym dyrektorem szpitala konkurował Zbigniew Marcinkiewicz, doktor nauk ekonomicznych, były z-ca dyrektorów szpitali w Olsztynie i Warszawie.

- Kandydat ten przedstawił nam ciekawą koncepcję, ale oferta pana Rybaka była bardziej przekonywująca. Komisja jednomyślnie wskazała na obecnego dyrektora, z którym w środę podpisaliśmy umowę - mówi Ireneusz Rzepkowski, członek zarządu powiatu puławskiego oraz przewodniczący komisji konkursowej.

- Moim celem na najbliższe 6 lat jest to, żeby nasz szpital świadczył jak najlepsze usługi dla pacjentów. To jest właściwa droga także do poprawy finansów SP ZOZ. Zadłużenie oczywiście nadal pozostaje problemem, ale chcemy radzić sobie z nim poprzez osiąganie wyższego finansowania z NFZ-u, a nie cięcie kosztów. Dzięki temu, co już udało nam się osiągnąć, pacjenci chcą się u nas leczyć. Naszym celem jest to, żeby jakość usług, jakie dla nich oferujemy, była coraz wyższa - mówi Piotr Rybak, dyrektor szpitala specjalistycznego.

Piotr Rybak pochodzi z Milejowa, gdzie w przeszłości był zastępcą wójta. Ukończył politechnikę, a także studia podyplomowe z zarządzania placówkami ochrony zdrowia. Przez 7 lat kierował szpitalem w Łęcznej. Dyrektorem szpitala w Puławach został w lecie 2015 roku. Trzy lata później z listy Prawa i Sprawiedliwości wystartował w wyborach do rady powiatu łęczyńskiego i trafił do jego zarządu.

Jego pierwsza kadencja w SP ZOZ została wydłużona z powodu pandemii. Kolejna zakończy się pod koniec roku 2028.

Szpital w Puławach zatrudnia 852 osoby. Wykonuje się tu ok. 5 tys. zabiegów rocznie. Jego zadłużenie przekracza 100 mln zł.