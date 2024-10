Pierogi zamiast czekolady. Oddasz krew, dostaniesz obiad

Od tego, jak dobrze będą wyposażone banki krwi zależy bardzo wiele. Krew potrzebna jest właściwie każdego dnia, a jej zapasy muszą być regularnie uzupełniane. W Puławach dla honorowych dawców od niedawna czekają kulinarne nagrody i tym razem nie chodzi o czekaladę.

Restauracja Central Park Puławy dla osób, które oddają krew, oferuje darmowe obiady. Na razie do wyboru jest jedno danie, ale takie które może być podane nawet w kilkunastu wersjach - pierogi.

Vouchery, dzięki którym klienci za nie nie zapłacą, czekają w szpitalu specjalistycznym przy ul. Bema. Żeby je zdobyć wystarczy udać się do puławskiego oddziału RCKiK w SP ZOZ i oddać krew. Warunek: musi to być ostatni poniedziałek miesiąca, najbliższy taki termin to 28 października.

- W poniedziałki statystycznie dawców jest najmniej, więc liczymy na to, że uda nam się w ten sposób zwiększyć ich liczbę. Po oddaniu krwi, pracownicy centrum krwiodawstwa wręczają dawcom nasz voucher. Ten można u nas wykorzystać już w dowolnym termine - tłumaczy Mateusz Okomski, manedżer Central Parku. - To jest taki nasz gest wdzięczności dla osób, które oddają krew.

Z darmowych pierogów jak dotąd skorzystało już 16 osób, a vouchery odebrało łącznie 34 dawców krwi. Restauracja nie wyklucza, że z biegiem czasu będzie zmieniała dania oferowane w zamian za krew. Akcja, jak zapewnia nasz rozmówca, potrwa co najmniej do czerwca przyszłego roku.