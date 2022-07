Podwyżki w gminie Końskowola. Opłaty za wodę i ścieki w górę

Gmina Końskowola należała do nielicznych samorządów, w których stawki za wodę i ścieki nie zmieniały się od 2018 roku. Nie wynikało to jednak z dobrej woli urzędników, czy radnych. Na przeszkodzie stanął państwowy regulator, spółka „Wody Polskie”, która uznawała za zbyt wysokie, a następnie odrzucała propozycje przygotowywane przez puławski MPWiK, a następnie te opracowywane już przez nowy podmiot: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne.

Żeby sprostać regulatorowi, gminna spółka ścięła koszty własne, co zakończyło się m.in. odejściem prezesa. Ograniczono również planowane inwestycje. Podjęte kroki przyniosły skutek. Zaproponowane podwyżki uzyskały akceptację „Wód Polskich” i nowa taryfa zacznie obowiązywać 19 lipca.

Mieszkańcy gminy Końskowola dotychczas za wodę płacili 3,97 zł, a za ścieki 9,12 zł brutto. Do tego należało doliczyć ponad 6,6 zł opłaty stałej, tzw. abonamentu. Nowa opłata za wodę wyniesie już 4,42 zł, a ta za ścieki 11,87 zł brutto. Wzrośnie także opłata stała do 14,8 zł miesięcznie.

Nowością będzie osobna taryfa dla firm. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą jeszcze więcej, bo prawie 5 zł za wodę i ponad 15 zł za ścieki (brutto).

Nadal nie wiadomo, co z okresem od 22 września do końca grudnia zeszłego roku, kiedy to mieszkańcy gminy, na skutek wypowiedzenia świadczenia usług przez puławski MPWiK, za wodę i ścieki nie płacili w ogóle. Jak przyznają pracownicy końskowolskiej spółki, te środki klienci będą musieli uregulować. Pytanie jedynie, czy obciąży ich za to Końskowola, czy zrobią to Puławy. Ten prawno-gospodarczy spór ma rozstrzygnąć sąd.

Co ważne, jeszcze nie wszyscy mieszkańcy gminy, wymienili umowy na wodę i ścieki. Z uwagi na zmianę operatora, którym od 2022 roku jest PWK, jest to konieczne.

– Przypominamy o tym obowiązku naszym mieszkańcom. Jak dotąd, nowe umowy podpisało z nami ok. 60 proc. klientów – mówi Beata Popiołek, główna księgowa końskowolskiego przedsiębiorstwa. Żeby dostać nową umowę należy zabrać ze sobą dowód osobisty, spisać stan liczników i osobiście udać się do siedziby firmy. Ta przyjmuje interesantów w dni powszednie w godzinach 8-16.