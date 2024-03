Oszuści na wnuczka złapani po pościgu

Chociaż wiele mówi się o tym w telewizji, metoda oszustwa „na wnuczka” wciąż jest jedną z najpopularniejszych metod oszustw. W poniedziałek (18 marca) do puławskich policjantów zaczęło wpływać wiele zgłoszeń na ten temat.

– Zgłoszenia dotyczyły oszustów, którzy dzwonią do mieszkańców naszego powiatu i podając się za osobę z rodziny, która spowodowała wypadek przekonują, że babcia lub dziadek muszą zapłacić "adwokatowi" żeby ich wnuk lub wnuczka uniknęli więzienia – informuje komisarz Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji.

Po godzinie 22 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że jedna osoba dała się oszukać. Poszkodowaną była 88-letnia mieszkanka Puław, która uwierzyła że musi pomóc swojemu wnuczkowi.

Po wpłynięciu zgłoszenia policjanci zaczęli szukać sprawców.

– W wyniku szeroko zakrojonych działań, na drodze S17 w kierunku Warszawy policjanci z komisariatu w Kurowie zauważyli podejrzany pojazd marki Mini One, który postanowili zatrzymać do kontroli. Kierowca samochodu, widząc policjanta dającego mu znaki do zatrzymania się, ominął funkcjonariusza i zaczął uciekać – tłumaczy Rejn-Kozak.