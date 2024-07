Pijana wyprzedzała ciężarówkę i doprowadziła do zderzenia

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w nocy z piątku na sobotę na drodze S12, na wysokości Wólki Nowodworskiej.

Kobieta wydostała się z pojazdu i pieszo próbowała oddalić się z miejsca zdarzenia, idąc drogą S12. Została ujęta przez kierowcę ciężarówki oraz osobę, która udzieliła mu pomocy.

Policjanci z Kurowa, którzy zjawili się na miejscu szybko ustalili przyczynę zachowania kobiety. Okazało się bowiem, że jest pijana. W organizmie miała 2,2 promila alkoholu. Kierowcy ciężarówki nic się nie stało. Samochód kobiety trafił na policyjny parking.

– Po wytrzeźwieniu 41-latka usłyszała zarzuty i została przesłuchana. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy. Mieszkance gminy Włodawa grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, wysoka grzywna, zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi na co najmniej 3 lata oraz obowiązek zapłaty świadczenia na Fundusz Sprawiedliwości w wysokości od 5 do 60 tysięcy złotych – dodaje Rejn-Kozak.