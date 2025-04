Policyjne zmiany w Puławach. Komendant Skoczylas odchodzi i awansuje

Dotychczasowy szef puławskiej policji zarządzał jednostką od lutego 2019 roku. Wczoraj w obecności podwładnych, samorządowców, przedstawicieli innych służb mundurowych, sędziów, prokuratorów, dyrektorów miejskich jednostek - został oficjalnie pożegnany. Uroczystą zbiórkę poprowadził podkom. Marcin Frącek. Zgodnie z tradycją zebranych przypomniano historię kariery zawodowej żegnanego komendanta, który swoją służbę rozpoczął w 1998 roku od pracy w Komisariacie Policji nr I w Lublinie. Od tamtej pory związany był z pionem kryminalnym przechodząc kolejne szczeble kariery - do stanowisk kierowniczych. Przez 6 ostatnich lat stał na czele KPP w Puławach.

W trakcie przemówienia podziękował zebranym za wsparcie, przychylność oraz wkład w poprawę bezpieczeństwa w powiecie puławskim. Jego z-ca, mł. insp. Mariusz Marzec przypomniał o tym, że puławska jednostka osiągała bardzo dobre wyniki, zyskując szacunek i uznanie mieszkańców powiatu.

Dzisiaj mł. insp. Rafała Skoczylasa czeka wprowadzenie w roli komendanta miejskiej komendy policji w większym mieście. Jakim - tego policja, do czasu uroczystości jego wprowadzenia, nie zdradza. Wszystko powinno stać się jasne około południa.

Dzisiaj zmiana kadrowa także w Puławach, gdzie trwają już próby do uroczystej zbiórki z okazji wprowadzenia nowego komendanta powiatowego. Kto to będzie - to również na razie niespodzianka.