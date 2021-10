Polski Ład w powiecie puławskim. Jakie inwestycje wykonają samorządy?

Rząd na dotacje dla samorządów w całym kraju przeznaczył rekordowe 23 mld zł. Część tego tortu trafi do powiatu puławskiego. Zgodnie z oficjalną listą beneficjentów, dotacje tym razem trafią do wszystkich gmin bez wyjątku. Puławskie samorządy otrzymają w sumie ok. 120 mln zł. W całości przeznaczą je na tzw. twarde inwestycje, które władze krajowe nazywają również strategicznymi. Chodzi przede wszystkim o drogi, chodniki, wodociągi, kanalizację oraz remonty budynków publicznych.

Najwięcej pieniędzy spośród puławskich samorządów, ponad 16 mln zł, otrzyma miasto Puławy. Stolica powiatu może liczyć na prawie 12 mln zł dotacji na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 3, a także 4,7 mln zł na szereg mniejszych zadań dotyczących rozbudowy miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej.

– Niestety, to na co najbardziej liczyliśmy, trzeci projekt dotyczący wymiany oświetlenia na ledowe (warty 29 mln zł - przyp. rs) nie przeszedł – przyznaje Robert Domański, szef Wydziału Rozwoju Miasta w puławskim Ratuszu.

Bardziej zadowolony wydaje się prezydent Paweł Maj, który podział środków nazwał "sprawiedliwym i uczciwym". – Liczę na to, że kolejne nabory również takie będą – powiedział podczas dzisiaj konferencji.

Powiat otrzyma równe 15 mln zł, które pozwoli przebudować drogę z Kol. Góra Puławska w stronę Janowca, a także połączyć ze sobą dwie inne wsie (Kochanów I i II).

– Wszyscy wiemy, jak wygląda ta droga. Cieszę się, że wkrótce doczekamy się jej przebudowy. To będzie ukoronowanie obecnej kadencji naszego samorządu – mówi Jan Ziomka z zarządu powiatu puławskiego. Niestety, rządowa dotacja na kapitalny remont ok. 11-kilometrowego odcinka może okazać się niewystarczająca. Dlatego władze powiatu liczą na wsparcie finansowe ze strony gmin.

Trzeci pod względem wysokości dotacji jest Nałęczów, który dostanie 13,5 mln zł na tzw. rewitalizację terenów strefy uzdrowiskowej. – To będzie głównie remont ulicy Lipowej, gdzie wymienimy nawierzchnię i chodniki, a także dalsza część prac w naszym Parku Zdrojowym – wymienia Wiesław Pardyka, burmistrz Nałęczowa.

Ponad 10 mln zł trafi do Baranowa. Środki te pozwolą sfinansować trzy zadania: rozbudować oczyszczalnię ścieków, zbudować drogi w Czołnej oraz przebudować boisko szkolne przy ZSP. Podobne pieniądze zasilą budżet gminy wiejskiej Puławy, która zamierza w całości przeznaczyć je na drogi, m.in. w Klikawie. Niewiele poniżej 10 mln zł otrzyma Żyrzyn planujący remonty ujęć oraz stacji uzdatniania wody.

Pozostałe gminy dostaną po około 8 mln zł. Końskowola rządową dotację zamierza w całości przeznaczyć na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Kurów - na system wodno-kanalizacyjny, Markuszów chce przebudować drogi, plac targowy oraz sieć wodociągową, a Janowiec - poprawić drogi, zbudować chodniki, parkingi i ścieżki rowerowe. Wąwolnica zamierza zbudować długo oczekiwany chodnik oraz oświetlenie na drodze do Nałęczowa. Planuje też remont fragmentu szkoły (ZSP) i przebudowę ulicy dojazdowej do urzędu gminy.

Najniższą dotację (ok. 4,5 mln zł) otrzyma gmina Kazimierz Dolny. Rządowe pieniądze mają pomóc w modernizacji miejscowej oczyszczalni ścieków oraz wyremontować pompownię przy ul. Sadowej.

Zgodnie z wytycznymi, wkrótce po podpisaniu promes na przyznanie wskazanych dotacji, poszczególne samorządy będą miały pół roku na ogłoszenie przetargów. Większość zadań rozpocznie się już w przyszłym roku. Te największe, jak przebudowa drogi do Janowca, mają być rozłożone na kilka lat.