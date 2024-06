Popcorn, parking i duży ekran. Zapraszają do kina samochodowego

Kina samochodowe kojarzą się głównie z amerykańską kinematografią drugiej połowy XX wieku. W USA takich kin tylko w latach 60-tych w całym kraju było już prawie 5 tysięcy. Motyw takiego kina pojawił się w wielu produkcjach filmowych, jak Twister, Christine, Powrót do Przyszłości III, kreskówce Flinstonowie, a także w licznych teledyskach jak "Along Comes Mary" zespołu Bloodhound Gang.

W Polsce pierwsze kino samochodowe pojawiło się w 1994 roku na warszawskim Żeraniu, które wyświetało wtedy głównie "Cztery wesela i pogrzeb" oraz trzecią część "Gliniarza z Beverly Hills". Od tamtej pory liczba polskich "drive-in" znacznie wrosła. Zwykle mają one charakter tymczasowy urozmaicając letnią ofertę kulturalną wielu miast i miasteczek. Jednym z miast, które regularnie organizuje seanse tego rodzaju są Puławy.

Pierwsze seanse puławskiego kina samochodowego w tym roku odbędą się 21 i 22 czerwca na sprawdzonym parkingu technoparku przy ul. Mościckiego. Odydwa rozpoczną się o godz. 21. Wstęp na projekcje jest wolny, ale uczestnictwo dozwolone będzie jedynie w samochodach osobowych.

W piątek w repertuarze będzie film "Ferrari" opowiadający historię Enzo Ferrariego, założyciela słynnej, włoskiej fabryki samochodów. Tuż po jego zakończeniu widzowie obejrzą komedię "Mafia Mama" o tym, jak gospodyni domowa odnajduje się w roli liderki zorganizowanej przestępczości. W sobotę na dużym ekranie pojawią się natomiast „Wszystko o moim starym” - amerykańska komedia o włoskim imigrancie oraz "Pszczelarz" - fllm akcji o pszczelarzu, który rzuca wyzwanie przestępcom, by pomścić przyjaciółkę.