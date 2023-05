Pożar spa w Nałęczowie. Trwa szacowanie strat

- Kochani. Nasz obiekt uległ spaleniu. Jeśli macie u nas rezerwację to prosimy wstrzymać się z kontaktem. Wszystkie rezerwacje zostają anulowane. To my Będziemy się z wami kontaktować – taką informację można przeczytać na facebookowym profilu pensjonatu W Krainie Alicji Wellness & Spa w Nałęczowie. W kolejnym wpisie czytamy: - Dziękuję wszystkim za wsparcie i słowa otuchy. Jest ciężko. Zawieszamy naszą działalność do odwołania. Ze wszystkimi Gośćmi będziemy się kontaktować. Dajcie ma chwilę.

Pożar wybuchł w sobotę rano. Jego gaszenie trwało kilkanaście godzin.

– Spaleniu uległo drewniane poddasze i dach budynku. Na szczęście pensjonariuszom, pracownikom i właścicielom nic się nie stało. Wyjaśniamy okoliczności i przyczyny zdarzenia. Na miejscu pracują policjanci oraz biegły z zakresu pożarnictwa – podaje policja.

W akcji gaśniczej uczestniczyło 28 zastępów straży pożarnej z PSP i OSP z powiatów puławskiego, opolskiego oraz lubelskiego.

W czynnościach grupy dochodzeniowo-śledczej bierze udział biegły z zakresu pożarnictwa, którego opinia będzie kluczowa w kwestii wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zdarzenia.