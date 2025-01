W zeszłym roku sztaby WOŚP z Puław, Nałęczowa, Kazimierza Dolnego, Wąwolnicy i Baranowa zebrały na rzecz tej charytatywnej akcji łącznie ponad 260 tys. zł. Czy w tym roku suma ta zostanie pobita? To bardzo prawdopodobne, bo atrakcji za wrzut do puszki nie zabraknie, podobnie jak wolontariuszy. Tylko w największym, puławskim sztabie zarejestrowało się 150 osób, które będą chodzić z puszkami po centrum miasta. Zobaczymy ich jak zwykle m.in. przy kościołach, na Placu Chopina, na ul. Fieldorfa-Nila, Lubelskiej, w pobliżu Galerii Zielonej, przy Biedronce, Kauflandzie, Carrefourze itp.

Puławskie granie już w sobotę rozpocznie klub muzyczny Smok, gdzie od godz. 16 planowane są występy zespołu Klasyczny Trio wykonującego lekko uwspółcześnione aranżacyjnie utwory z okresu II RP. Po godz. 19 planowane są licytacje dzieł sztuki od lokalnych artystów. Główna część finału odbędzie się w niedzielę. W Puławach tradycyjnie zacznie się od biegu "Policz się z cukrzycą", który wystartuje o godz. 9 na stadionie miejskim przy ul. Hauke-Bosaka.

Do zbiórki włączą się również miłośnicy morsowania, którzy w południe pojawią się nad zalewem w Janowicach (gmina Janowiec). Tam zaplanowano imprezę w stylu lat 80, zwłaszcza pod kątem fryzur i muzyki. Poza wchodzeniem do zimnej wody zgromadzeni będą mieli okazję skorzystać z mobilnej sauny i obejrzeć pokaz OSP. W programie także "konne oprowadzki" oraz ognisko. Wstęp na teren ośrodka za wrzut do puszki WOŚP.

O godz. 14 warto wrócić do Puław, gdzie w hali Zespołu Szkół Technicznych będzie można oddawać krew i słuchać muzyki. Na scenie wystąpią m.in. Emotion Drive, Prorok, Suma Pragnień, Dominika Wiejak oraz uczniowie SP nr 11 im. H. Sienkiewicza w Puławach. Na miejscu także kolejne licytacje, a wieczorem "światełko" na Placu Chopina, czyli zimne ognie, tort oraz eskorta służb mundurowych. Równolegle od godz. 16:30 do 19:30 wspierający orkiestrę będą mogli udać się do obserwatorium astronomicznego przy ul. Filtrowej, by zerknąć przez teleskop i popatrzeć w gwiazdy (o ile pozwoli pogoda).

Sporo będzie się działo także w Nałęczowie. Lokalny sztab organizuje szereg wydarzeń pod hasłem "Mamy ogień w sercach". Bazą akcji będzie Nałęczowski Ośrodek Kultury, spod którego tuż po godz. 12 wystartują biegi przełajowe, nordic walking "spacer po parku" oraz spacer rodzinny do "miejsca niespodzianki". Po powrocie uczestnicy mogą liczyć na poczęstunek regeneracyjny. Po godz. 14 zaplanowano pokazy grup tanecznych oraz ratownictwa technicznego. Następnie kulinarne sztuczki w wykonaniu Miguela Angela Gonzaleza Bravo i kolejne występy artystyczne: V.I.P.E.R, Dj Kamiloo, Sęk, a od godz. 19 - wspólne muzykowanie przy ognisku.

Z orkiestrą gra także Wąwolnica, która podobnie jak Nałęczów, zaczyna na sportowo. W południe sprzed remizy OSP startuje marsz z kijkami, a następnie w samym budynku m.in. malowanie buziek, animacje dla dzieci, pokazy strażackie, rękodzieło od lokalnych stowarzyszeń. Na scenie wystąpią zespoły ludowe w tym KGW "Bez Granic" z Karczmisk, ZTL "Bystrzacy" z Wąwolnicy, Folkrose i Retrans. Całość o 20 zakończy wspólne śpiewanie przy ognisku i akordeonie.

Z kolei w Kazimierzu Dolnym sercem sztabu będzie ZS im. J.K. Witkiewicza przy ul. Nadwiślańskiej. Dla wspierających WOŚP w niedzielę czeka darmowa wycieczka po mieście z przewodnikiem (start o 12 przy studni na Rynku). Urząd Miasta na licytację wystawił dzień z burmistrzem, Arturem Pomianowskim. W pakiecie przejażdżka po mieście eko-busem, oprowadzanie po centrum z przewodnikiem, rejs po Wiśle, zwiedzanie zamku, baszty, wąwozu, Góry Trzech Krzyży a także wstęp na wybrany koncert w ramach tegorocznego festiwalu Kazimiernikejszyn. Pakiet dla dwóch osób można już licytować na Allegro.

Wolontariusze pojawią się także w szeregu innych miejscowości powiatu puławskiego, jak Kurów, Końskowola, Gołąb, czy Baranów. Puławski sztab od lat obejmuje również Wysokie Koło w powiecie kozienickim. Przypominamy, że w ramach 33. finału zbierane są pieniądze na rzecz onkologii oraz hematologii dziecięcej.