Puławianie świętują 104. rocznicę niepodległości [zdjęcia]

Na niewielkim placu przed włostowickim kościołem św. Józefa, przed pomnikiem przedstawiającym orła rwącego kajdany, kwiaty złożyli dzisiaj m.in. miejscy i powiatowi samorządowcy, radni sejmiku wojewódzkiego, młodzież szkolna, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, Zakładów Azotowych, a także służb mundurowych.

Przy asyście pocztów sztandarowych zebrani mieszkańcy Puław wysłuchali hymnu państwowego oraz okolicznościowego przemówienia prezydenta. Paweł Maj mówił o "silnym, wolnym i suwerennym państwie", jakie ponad sto lat udało się zbudować "na filarach wiary w Boga i fundamencie pamięci o Polsce".

– Dzisiejsze święto to najważniejszy dzień w dziejach narodu polskiego, dzień radości i chwały. Hołdu składanego ojcom niepodległości, a także dzień, który przypomina nam o obowiązku, jaki na nas spoczywa. Tym obowiązkiem jest szacunek do wolności i mądrego korzystania z tego daru, bo to wartość najwyższa, ale jak pokazują nam najnowsze karty historii nie jest absolutna i nienaruszalna – mówił Paweł Maj.

Prezydent nawoływał do "pojednania i współpracy" dla dobra miasta. – Bądźmy silni jednością. Czyści i niepodlegli w naszych duszach i czynach. Wolność zaczyna się tu, w naszych domach, naszych małych ojczyznach – przekonywał.

Złożenie kwiatów przed pomnikiem rozpoczęło serię wydarzeń zaplanowanych w Puławach z okazji 11 listopada. W południe Mazurka Dąbrowskiego na Skwerze Niepodległości w ramach akcji "Niepodległa do hymnu" Mazurka Dąbrowskiego zaśpiewali sportowcy i kibice Ogólnopolskich Biegów Niepodległości. Na godz. 13 zaplanowano natomiast wywieszenie biało-czerwonej flagi na nowym maszcie, który stanął przy Wojskowym Centrum Rekrutacji. Masz ufundowano ze środków państwowych w ramach akcji "Pod biało-czerwoną".

Obchody zakończy zaplanowany na godz. 18 koncert w sali widowiskowej Domu Chemika. Na scenie wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, która zagra wiązankę pieśni patriotycznych oraz utwory z opery "Carmen". Koncert za darmo mogą obejrzeć dzieci, uczniowie, studenci, emeryci, renciści, członkowie Klubu Seniora oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pozostałe osoby mogą starać się o bilety w cenie 50 zł za osobę.