Puławscy radni okiem sztucznej inteligencji. Samorządowcy przeniesieni w inne czasy

Ogólnodostępne narzędzia oparte o zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego pozwalają dzisiaj internautom na głębokie modyfikowanie zdjęć, które do niedawna zarezerwowane było jedynie dla doświadczonych użytkowników złożonych programów graficznych. To, co jeszcze kilka lat temu wymagało wielogodzinnej pracy, dzisiaj powstaje w mgnieniu oka. Za ich pomocą stworzyliśmy galerię zdjęć radnych miasta Puławy, których sztuczna inteligencja przeniosła w dawne czasy.

Podobne opracowanie po raz pierwszy opublikowaliśmy na początku tego roku, kilka miesięcy przed końcem poprzedniej kadencji RM. Tym razem zajęliśmy się samorządowcami nowej kadencji 2024-2029. Jak poradziła sobie SI - oceńcie sami.