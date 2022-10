Puławscy strażacy wyprowadzili się z komendy. Zostanie zburzona

Puławscy strażacy, w oczekiwaniu na rozbiórkę swojej poprzedniej siedziby u zbiegu ul. Lubelskiej i Słowackiego oraz budowy nowej strażnicy na jej miejscu, najbliższe dwa lata spędzą w alternatywnej lokalizacji. Niedawno zakończyli przenosiny do puławskiego technoparku przy ulicy Mościckiego.

– Przeprowadzka przebiegła bez zakłóceń. Przenieśliśmy stanowisko kierowania i niezbędny sprzęt. Mamy łączność radiową, działają telefoniczne numery alarmowe i możemy już przyjmować interesantów. Zajęliśmy kilka pomieszczeń na pierwszym piętrze jednego z pawilonów, a nasza jednostka ratowniczo-gaśnicza znalazła się na parterze – mówi st. kpt Konrad Wójcik, rzecznik PSP w Puławach.

Najczęściej używane pojazdy i strażacka łódź trafiły na parking przy naukowym parku. Na razie stoją pod gołym niebem, ale docelowo znajdą się w tymczasowym garażu, którego budowa wkrótce się rozpocznie. Pozostałe, sporadycznie wykorzystywane środki lokomocji trafiły do innych komend: w Lublinie, Rykach, Chełmie i Opolu Lubelskim.

Atutem nowej, tymczasowej siedziby jest jej niewielka odległość do węzła drogowego „Azoty” na S12, co ułatwia dojazd do miejscowości znajdujących się zwłaszcza po zachodniej i wschodniej stronie Puław. Niestety do centrum miasta z PPNT jest znacznie dalej, co z pewnością wpłynie na czasy dojazdu.

W piątek, 28 października, w tymczasowej komendzie podpisana zostanie umowa z wykonawcą nowej strażnicy. Będzie to spółka Nowbud, która w przetargu pokonała m.in. Budimex i Erbud. Koszt nowej komendy wraz z rozbiórką istniejącego budynku z 1974 roku wyniesie 30,2 mln zł. Nowy obiekt będzie liczył ponad 2,5 tys. mkw. Znajdzie się w nim m.in. sala edukacyjna, sala narad, siłownia, garaż, warsztat oraz myjnia samochodowa. Zakończenie prac za dwa lata.