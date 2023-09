Puławski Budżet Obywatelski 2023. Znamy wyniki głosowania

Do Budżetu Obywatelskiego 2023 rok w Puławach złożono 39 projektów. 8 z nich (21 procent) nie przeszło oceny formalnej lub merytorycznej. Pozostałe zostały poddane pod głosowanie, które odbyło się od 4 do 11 września. Głosowało 3022 osób. To 8 procent uprawnionych i ponad dwa razy tyle, co przed rokiem. Oddanych zostało 12 317 głosów, niemal po równo na projekty duże i małe (odpowiednio 6210 i 6107).

Zdecydowanie częściej głosowano z urządzeń mobilnych – smartfonów i tabletów (63%), niż z komputerów stacjonarnych (37%). Częściej głosowały kobiety -1745 (63 %), niż mężczyźni 1027 (37 %), a grupą wiekową, która najczęściej oddawała głosy były osoby 36-49 lat (37,2 proc.). Zaskoczeniem może być nikłe zainteresowanie Budżetem Obywatelskim najmłodszych, osób do 25 roku życia - 12,1 proc.

Zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego 2023 w Puławach:

Duże projekty

* Sterylizacja i kastracja psów i kotów wraz z czipowaniem, należących do mieszkańców Miasta Puławy (koszt 140 tys. zł) - 851 głosów

* Tężnia solankowa na osiedlu Niwa (175 tys. zł) - 837 głosów

Małe projekty

* Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach (10 tys. zł) - 1027 głosów

* Puławy - Zielono witamy! (35 tys. zł) - 732 głosów

* Budki dla różnych gatunków ptaków - dziuplaków oraz nietoperzy, rozdawane wśród mieszkańców Puław (30 tys. zł) - 559 głosów

* Aqua Fitness (30 tys. zł) - 427 głosów

* Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnością (15 tys. zł)- 418 głosów

* Bank nasion (30 tys. zł) - 400 głosów