Puławski Park Wodny będzie większy. Nowa atrakcja dla dzieci

Tylko zeszłego lata Park Wodny odwiedziło 44 tysiące ludzi. W weekendy, szczególnie przy upalnej pogodzie, liczba korzystających z tego obiektu jest ogromna. Zdecydowanie zbyt duża w stosunku do powierzchni wodnych atrakcji. Na szczęście lokalne władze poszły w końcu po rozum do głowy i postanowiły zrobić coś, by tę sytuację poprawić.

- Wczoraj podpisałem umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy wodnego placu zabaw na terenie Parku Wodnego MOSiR - poinformował dzisiaj prezydent Puław, Paweł Maj.

Sam aquapark pozostanie w swoich dotychczasowych granicach, ale zyska nowy brodzik dla dzieci, który powstanie na miejscu obecnego placu zabaw (ten zostanie przesunięty nieco dalej). Brodzik ma posiadać wymiary 30 na 40 metrów oraz głębokość do 35 cm. To atrakcja, która powstanie z myślą o najmłodszych. Dodatkowo zaprojektowane mają zostać miejsca wypoczynku dla rodziców.

- Zagospodarujemy także teren wokół: powstaną dojścia, ogrodzenie, mała architektura, brodziki przejściowe z nawierzchnią antypoślizgową oraz prysznice - wylicza prezydent.

Przypominamy, że puławski aquapark jest już otwarty. Bilety normalne kosztują 27 lub 30 zł - te tańsze są dla posiadaczy kart miejskich. Ulgowe odpowiednio po 18 i 20 zł. Na miejscu można korzystać m.in. z jacuzzi, zjeżdżalni, wodnych masażerów, niecek z podgrzewaną wodą, a także 50-metrowego basenu. W przyszłym sezonie, o ile znajdą się na ten cel środki budżetowe, do tej listy będziemy mogli dopisać również nowy brodzik.