Puławskie jeże dostaną nowe domki

W Puławach ochrona zwierząt od lat stoi na wysokim poziomie. Swoje budki lęgowe regularnie dostają ptaki, gmina ponadto nie nakłada podatków od posiadania psów, a sterylizacja i chipowanie czworonogów wkrótce finansowane będą z lokalnego budżetu. Prężnie działają również towarzystwa pro-zwierzęce, a na ulicach czasami można spotkać „zwierzakobusa”. W przyszłym tygodniu specjalnego wsparcia doczekają się miejskie jeże.

Na poniedziałek, 17 października, zaplanowano „Dzień Jeża”. Tego dnia odbędzie się sprzątanie lasu komunalnego (przy Prusa), Skweru Niepodległości i Parku Czartoryskich wraz z sadzeniem drzew i krzewów.

Około godz. 12:30 na skwerze odbędą się warsztaty z ochrony jeży w mieście. Zainteresowani poznają zwyczaje tych zwierząt oraz zagrożenia, z jakimi spotykają się na co dzień. Na miejscu zostawione zostaną także 2 domki dla jeży, zwane też schronami. Pozostałych 8 domków trafi na błonia, skwer św. Jana Pawła II, a także zieleńce i zadrzewienia przy Konopnickiej, Słowackiego, Piłsudskiego i ZSO nr 2.

Wszystkie miejsca ochrony jeży otrzymają specjalne oznakowanie: tabliczki edukacyjne. Trafią one zarówno do miejsc z pozostawionymi schronami, jak i tzw. strefami liści. Jak tłumaczą puławscy urzędnicy z biura zieleni, część opadających jesienią liści na skwerach celowo nie jest zabierana, by mogły skorzystać nich właśnie zamieszkujące miasto Puławy jeże. To część projektu „Czyste, Zielone Miasta” autorstwa Stowarzyszenia Czysta Polska.