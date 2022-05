Puławy. Dyrektorzy wybrani na nowe kadencje. Jedna zmiana

Wiesław Smyrgała po 32 latach pracy w puławskim RCKU odchodzi ze stanowiska. Wieloletni dyrektor placówki z ul. Norwida nie wziął udział w ogłoszonym pod koniec marca konkursie. Zapytany o to, czy we wrześniu odejdzie na emeryturę, przyznał, że decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął. Jego następcą zostanie zwycięzca konkursu, Mirosław Kozioł, który w regionalnym centrum uczył religii. Katecheta pokonał wicedyrektor placówki do spraw bursy, Beatę Nowak. Jak informuje Maciej Saran, rzecznik powiatu puławskiego, z powodu brakujących dokumentów aplikacyjnych, jej kandydatura została odrzucona na etapie formalnych.

RCKU było jedyną placówką, w której do konkursu przystąpiły dwie osoby. W pięciu pozostałych w postępowaniach konkursowych wzięli udział jedynie aktualni dyrektorzy. I tak, w Zespole Szkół Technicznych na kolejną, pięcioletnią kadencję zaprzysiężony zostanie Henryk Głos. Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nadal będzie kierowała Joanna Gielecka, a Zespołem Szkół nr 1 („Gary”) – Robert Och. Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pozostanie Dariusz Perszko. Z kolei Zespołem Szkół nr 3 („Szpulki”) pokieruje Grzegorz Jabłoński, który dotychczas posiadał status pełniącego obowiązku dyrektora.

Termin wręczenia dyrektorskich nominacji nie został jeszcze ustalony. Nowe kadencje dyrektorów rozpoczną się wraz z nowym rokiem szkolnym i zakończą się w roku 2027.