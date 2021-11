Puławy i Nałęczów wysoko w rankingu

Lublin: Wymyślają miasto na 9 lat. Ratusz ogłosił projekt strategii rozwoju miasta

Lublin wyludnia się i starzeje – jak zatem planować jego rozwój? Na to pytanie ma odpowiedzieć strategia rozwoju miasta do roku 2030, której projekt został ogłoszony przez Ratusz. Do 20 grudnia można zgłaszać uwagi do tego dokumentu.