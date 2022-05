Puławy: Kładka nadal bez projektanta. Jedyny chętny zbyt drogi

Mostek 1969 roku nad ul. Głęboką w Puławach powstał przy okazji budowy ulicy. 53-letni obiekt najpewniej bez większych problemów przetrwa kolejne 50 lat. Niestety, jego estetyka, razi w oczy zarówno puławian, jak i przyjezdnych. Uroku przeprawie z pewnością nie dodaje asfaltowa, pofałdowana nawierzchnia oraz pokryta rdzą balustrada.

Dopóki stan prawny ulicy z powodu sądowego sporu, nie był określony, samorządów chętnych do zajęcia się renowacją mostku nad dawną drogą wojewódzką nr 801, nie było. Przełom nastąpił w zeszłym roku. Gdy Puławy przegrały spór i stało się jasne, że miejski odcinek "Nadwiślanki" pozostanie w puławskim zarządzie, lokalne władze postawiły pierwszy krok w stronę remontu przeprawy. W budżecie zapisano środki na dokumentację techniczną wymiany starego asfaltu, remontu balustrady, odwodnienia oraz nowej zieleni przy dojściach do kładki.

Pierwszy przetarg zakończył się niepowodzeniem. Jedyny chętny, firma RK Projekt z Góry Puławskiej zaproponowała 129 tys. zł, przy niecałych 40 tys. zł w miejskim budżecie na ten cel. Puławscy urzędnicy nie znaleźli uzasadnienia dla tak wysokiej ceny i przetarg rozpisali ponownie. Oferty, a dokładniej jedną ofertę, otworzono w poniedziałek, 23 maja. Złożyła ją ta sama firma, czyli RK Projekt. Przedsiębiorca zza Wisły tym razem zszedł do niecałych 109,5 tys. zł, ale to ciągle o wiele za dużo w stosunku do oczekiwań ZDM-u. Przetarg ponownie zatem unieważniono. Być może tym razem sprawdzi się zasada "do trzech razy sztuka".