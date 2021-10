Puławy. Ludzie kultury nagrodzeni

Do komisji oceniającej kandydatów, pracującej pod przewodnictwem Andrzeja Wenerskiego - szefa działu promocji powiatu, wpłynęło 45 zgłoszeń, z których wybrano 39 laureatów. Nagrodzone zespoły otrzymały po ok. 1,5 tys. zł brutto, a wyróżnieni indywidualnie mogli liczyć średnio na kwoty ok. 1 tys. zł brutto. W tym roku pula dorocznych nagród wyniosła 35 tys. zł. Gala odbyła się w ostatni piątek w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych. Akompaniament przygotowała Puławska Orkiestra Dęta. Na zakończenie wystąpił popularny akordeonista, Marcin Wyrostek z zespołem.

Zgodnie z decyzją komisji doroczne nagrody otrzymali:

• Przemysław Bajew - współtwórca zespołu DHM i Anioły, kompozytor. Obecnie przygotowuje nową płytę. • Weronika Cempel - solistka zespołu wokalnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach. Laureatka wielu nagród. • Nikola i Karina Ciesielskie - wokalistki Gminnego Ośrodka Kultury w Gołębiu, występowały na dożynkach oraz innych uroczystościach. • Szymon Czapik - prowadzi zespół „Bystre Babki” przy GCK w Wąwolnicy. Śpiewa w chórze Jubilate Deo, jest także organistą parafii pw. św. Mikołaja w Lublinie. • Justyna Czopek-Prajsnar - promotorka tradycji rękodzielniczych i kulturowych Ziemi Kazimierskiej. • Jan Denko - przewodnik, autor cyklicznych wykładów i prezentacji dla kuracjuszy nałęczowskiego uzdrowiska. • Dariusz Domański - muzyk, kapelmistrz i współtwórca Puławskiej Orkiestry Dętej, instruktor sekcji instrumentów blaszanych. • Anna Filipiak-Matras - poetka, autorka tekstów piosenek, wokalistka. Instruktorka Domu Chemika, konferansjer. Zagrała główną rolę żeńską podczas Festiwalu Lesslów w Puławach. • Łukasz Grabczak - dziennikarz Radia Lublin. Autor cyklicznej audycji „Powiśle - Magazyn Ziemi Puławskiej”. • Joanna Gracz - zdobywczyni nagrody w konkursie twórczości ludowej na dożynkach powiatowych. Współpracuje z ośrodkiem kultury. • Przemysław Jóźwik - gitarzysta, wokalista, kompozytor. Założyciel zespołów Garaż i Zadra. Obecnie pracuje nad debiutancką płytą. • Agnieszka Kawka - pracownik Domu Chemika, opiekun Klubu Twórców Ludowych. Inicjatorka Klubu Mam w Puławach. • Sławomir Kłos - regionalista, historyk. Współpracownik redakcji historycznej Radia Lublin. • Beata Kopcińska - autorka książki „Lubelskie Wilki. Dzieje zgrupowań partyzanckich Lubelszczyzny”. • Natalia Kosmowska - wokalistka, laureatka konkursów muzycznych. Śpiewa i tańczy od 4 roku życia. • Grażyna Kowa - członkini stowarzyszenia „Kobiety z Pasją, Borowa-Skoki”. Organizatorka festynów rodzinnych, pomaga w przygotowaniach Święta Truskawki, wije wieńce dożynkowe, tworzy stroiki itp. • Michał Kowalczyk - dyrektor Gminnego Domu Kultury w Janowcu. Organizator koncertu „Jazznowiec Festiwal”, dożynek gminnych, pikniku lotniczego itp. • Ks. Krzysztof Krakowiak - proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach. Organizator wydarzeń kulturalnych, w tym koncertu ZPiT „Mazowsze” oraz koncertu patriotycznego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. • Weronika Kubiś - wokalistka związana z Domem Chemika, laureatka nagród w konkursach muzycznych, w tym I miejsca na przeglądzie w Lipsku. • Halina Kuna - współautorka sztuk i spektakli, prowadzi Amatorski Teatr w Bronicach. • Dominik Mielko - dyrygent Gminnej Orkiestry Dętej w Kurowie, nauczyciel, kompozytor. W tym zorganizował widowisko muzyczno-teatralne na starym rynku. • Gabriela Mosińska - wokalistka związana z Domem Chemika, tancerka ZPiT „Powiśle”. Laureatka wielu nagród w konkursach muzycznych. • Kamila Niećko - wokalistka związana z zespołem Music Club 2. W ostatnim sezonie wygrała przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej. • Anna Piłat - dyrektor Biblioteki Gminnej w Kazimierzu Dolnym. Pomysłodawczyni cyklicznych imprez kulturalnych. • Wojciech Pokora - redaktor naczelny Kuriera Lubelskiego, autor reportaży, publicysta. Prezes oddziału lubelskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. • Małgorzata Pszczoła - animatorka z Gminnego Centrum Kultury w Baranowie, prowadzi świetlicę, organizuje zajęcia z tkactwa, garncarstwa i haftu. • Zbigniew Rodzik - fotograf, administrator strony internetowej Towarzystwa Przyjaciół Gołębia. • Jakub Rogala - wokalista związany z Domem Chemika. Reprezentuje Puławy na międzynarodowych festiwalach. • Adela Rybak - członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowie. Śpiewa, szydełkuje, tworzy sztukę ludową. • Marianna Sobolewska - członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowie, przewodnicząca lokalnego Związku Emerytów i Rencistów, autorka wieńców dożynkowych, słomianych pająków, palm wielkanocnych itp. • Jerzy Michał Sołdek - działacz kultury, wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku, publicysta, regionalista, wieloletni redaktor Głosu Nałęczowa. • Renata Szelewicka-Karolik - nauczycielka, autorka zajęć wokalnych dla dzieci. Jej podopieczni zdobyli 24 stypendia marszałka w dziedzinie muzyki (w ciągu ostatnich 11 lat) a także wiele nagród i wyróżnień w kraju i zagranicą. • Ryszard Urban - artysta związany z Klubem Twórców Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Nagrody grupowe otrzymały: • Stowarzyszenie Aktywna Wieś Witowice - powstało w 2009 roku. Organizuje imprezy, podejmuje działania kulturalne i społeczne. Współpracuje z miejscową OSP. • KGW Czołnowianki - działa od 1960 roku. Panie śpiewają utwory ludowe i patriotyczne, wiją wieńce dożynkowe, gotują tradycyjne potrawy itd. Zdobyły nagrody m.in. podczas dożynek powiatowych. • Młodzieżowa Grupa Teatralna z Markuszowa - działa od trzech lat, wystawia jasełka i widowiska, integruje młodzież. • Puławska Orkiestra Dęta - działa przy Domu Chemika pod batutą Dariusza Domańskiego. Uświetnia lokalne uroczystości. • KGW z Zagród - mistrzynie wicia wieńców dożynkowych, wielokrotnie nagradzane, także na tegorocznych dożynkach wojewódzkich. Finalistki tegorocznych konkursów „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa” oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych.

Podczas gali rozdano również nagrody powiatowego konkursu wydawnictw. W kategorii album wygrało Muzeum Czartoryskich w Puławach za publikację pt. „Kres Polskich Aten”. Najlepszą publikacją historyczną zostały „Dzieje Puław, tom I” autorstwa Andrzeja Tołpyho. W kategorii folder turystyczny wygrał infomator wydany przez Krainę Lessowych Wąwozów. Nagrodzono również cztery publikacje wydane przez GOK w Końskowoli.