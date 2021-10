Puławy. Radny prosi, żeby senior nie musiał mieć biletu

W Lublinie oraz wielu innych miastach, seniorzy poruszający się miejską komunikacją najczęściej w ogóle nie są proszeni o okazanie biletu, a ci którzy znajdują się na granicy wieku umożliwiającego darmowe przejazdy, w razie wątpliwości kontrolera muszą pamiętać jedynie o posiadaniu dowodu tożsamości.

W Puławach dowód osobisty nie wystarczy.

W myśl obowiązujących przepisów, kontrolerzy w MZK żądają od seniorów okazania biletu elektronicznego.

To rodzaj karty, którą pasażerowie mogą wyrobić na podstawie dowodu i korzystać z niej przez rok. Po roku muszą postarać się o jej przedłużenie, bo inaczej dokument straci ważność. Starsi mieszkańcy nie zawsze pamiętają o tym obowiązku, a nabywanie biletu elektronicznego sprawia im kłopoty.

Żeby ułatwić życie pasażerom w wieku 70+, radny Tomasz Kraszewski wystąpił z interpelacją do władz miasta o wprowadzenie zasad znanych z innych miast.

- Mieszkańcy proszą o umożliwienie im bezpłatnych przejazdów na podstawie okazania dowodu osobistego. Powodem są trudności w nabywaniu przez nich biletów elektronicznych - argumentuje samorządowiec.

Pismo radnego zostało skierowane przed puławski Ratusz do spółki. Niestety, prośba seniorów została odrzucona.

- Korzystanie z karty, na której zakodowany jest całoroczny bilet miejski uprawniający do bezpłatnych przejazdów, umożliwia spółce zbieranie informacji o ilości przejazdów bezpłatnych w poszczególnych okresach. Zebrane dane są podstawą do wystąpienia do organizatora (miasta - red) o zwrot utraconych środków - tłumaczy Piotr Konieczny, prezes puławskiego MZK.

Na osłodę, przewoźnik zapowiedział wprowadzenie ułatwienia dla osób, które przekroczyły 70 rok życia. Chodzi o likwidację rocznych biletów elektronicznych i zastąpienie ich biletami bezterminowymi. Dzięki temu seniorzy nie będą musieli dbać o regularne przedłużanie ważności zdobytych kart.

Przypominamy, że bilet elektroniczny można wyrobić w ramach tzw. e-karty w biurze MZK przy ul. Dęblińskiej (działa w godz. 7-15). Żeby to zrobić należy wypełnić wniosek, dołączyć do niego zdjęcie (może być w formie elektronicznej) oraz okazać dokument tożsamości. Odbiór e-karty jest darmowy.

Jej posiadacze, po wejściu do pojazdu, powinni każdorazowo „kasować ją” przykładając do czytnika kasownika.