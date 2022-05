Puławy: Ruszyła matura 2022. Pytali o tradycję i źródło szczęścia

W odświętnych ubraniach i z głowami pełnymi wiedzy, na egzamin maturalny z języka polskiego stawili się dzisiaj absolwenci szkół średnich. W Puławach najwięcej osób do egzaminu przystąpiło w II LO im. KEN (228). W "Czartorychu" maturzystów w tym roku jest 174, w III LO im. F. D. Kniaźnina - 168.

Z kolei w najlepszym technikum w powiecie, czyli w ZST im. Marii Skłodowskiej-Curie, maturę zdaje 181 abiturientów. W większości placówek w regionie frekwencja wśród egzaminowanych wyniosła 100 proc.

Serię egzaminów maturzyści rozpoczynają od języka polskiego. W tym roku do wyboru mieli dwa wypracowania oraz interpretację wiersza. Te pierwsze to rozważenie czym, dla człowieka może być tradycja (na podstawie "Pana Tadeusza") oraz kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia, co należało uzasadnić odwołując się do "Nocy i Dni" oraz wybranych tekstów kultury.

Miłośnicy poezji mogli natomiast spróbować swych sił, interpretując wiersz "Najkrótsza definicja człowieka" autorstwa Józefa Barana.

W czwartek maturzystów czeka spotkanie z królową nauk - matematyką. W piątek język angielski. W przyszłym tygodniu w programie m.in. biologia i wiedza o społeczeństwie.

Egzaminy zakończą się 23 maja. Wyniki egzaminów mają zostać ogłoszone 5 lipca.