Puławy. Zwyrodnialec na oczach dziecka oślepił kota i połamał mu kręgosłup

Był niedzielny wieczór, gdy znajomi kobiety od zmagającej się z problemami rodzinnymi dowiedzieli się, że w jej mieszkaniu dzieją się dantejskie sceny. Postanowili zainterweniować. Gdy byli na klatce zza drzwi usłyszeli odgłosy kłótni. Zaczęli dzwonić i pukać, ale awanturnik nie otwierał. Zebrali więc kolegów, którzy pomogli im wywarzyć drzwi. Na miejscu zastali pijanego, agresywnego 39-latka, jego przerażonego syna oraz poturbowanego kota.

Okazało się, że pod nieobecność żony puławianin zaczął krzyczeć na dziesięciolatka. Dostał szału, w trakcie którego chwycił należącego do niego małego kota i rzucił nim w okienną szybę. Potem zrobił to raz jeszcze, ale na tym się nie skończyło. Zwyrodnialec wziął ważący kilka kilogramów drapak i przygniatał nim kota do podłogi tak mocno, że "Kokosowi", jak nazwał go dziesięciolatek, popękał kręgosłup.

Sąsiedzi wezwali policję, zabrali zwierzę i dziecko. Kot trafił do lecznicy. Weterynarz stwierdził poważne złamania, w tym poważne uszkodzenie kręgów szyjnych oraz wzroku. "Kokos" najpewniej do końca życia będzie ślepy. Grozi mu także paraliż.

Po przyjeździe we wskazany adres mundurowych, 39-latek wydmuchał 3 promile. Został zabrany do policyjnego aresztu, gdzie spędził najbliższe dni.

- Mieszkaniec Puław odpowie za znęcanie się psychiczne nad synem oraz spowodowanie obrażeń i znęcanie się nad czternastotygodniowym kotem - informuje podkom. Ewa Rejn-Kozak, rzecznik puławskiej policji.

Sąd nie wyraził zgody na trzymiesięczny areszt dla zwyrodnialca. Zamiast tego, zgodnie z decyzją prokuratura, 39-latek otrzymał dozór oraz zakaz posiadania zwierząt. Za złamanie prawa, w tym przepisów kodeksu karnego oraz ustawy o ochronie zwierząt, odpowie przed Sądem Rejonowym w Puławach. Grozi mu więzienie.

"Kokos" mimo bólu, po kilku dniach zaczął stawać na łapach, ale pełnej sprawności nie odzyska już nigdy.

- Widać, że bardzo chce żyć, ale obrażenia są bardzo poważne - mówi nam jedna z interweniujących, która zdecydowała się z własnej kieszeni pokryć koszty pobytu "Kokosa" w lecznicy. Ewentualna operacja może jednak wymagać większej ilości środków. Niewykluczone, że konieczna będzie internetowa zbiórka na ten cel.