Puławy. Szef od kultury zmienia zdanie i zostaje

Wygląda jednak na to, że Łukasz Kołodziej swoją posadę zachowa. Jego wypowiedzenie zostało wycofane.

Łukasz Kołodziej w Urzędzie Miasta Puławy pracuje od 2013 roku. W tym czasie przeszedł drogę od referenta do kierownika wydziału kultury oraz nieformalnie - rzecznika prasowego. Jako szef wydziału odpowiadał m.in. za prowadzenie miejskiej strony internetowej, systemu SMS, urzędowych profili społecznościowych, kontakty z mediami, organizację wydarzeń kulturalnych itp. O tym, że zamierza odejść z pracy w puławskim magistracie poinformował nas pod koniec listopada.

Wyjaśnił wtedy, że jest to skutek braku czasu na łączenie wszystkich obowiązków, także tych poza zawodowych. Zapowiedział chęć skupienia się na ścieżce szkoleniowej i naukowej, potwierdzając przy tym gotowość do wykonania "kolejnego kroku w życiu". Ten krok miał zostać wykonany w styczniu 2023 roku, po zakończeniu okresu wypowiedzenia. To już jednak nie aktualne.

– Po rozmowach zainicjowanych przez prezydenta miasta i reorganizacji swoich działań poza urzędem, postanowiłem pozostać na dotychczas zajmowanym stanowisku i tym samym w Puławach. Praca Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej przebiega bez zmian, a moja umowa nie wygaśnie z końcem bieżącego roku – mówi Łukasz Kołodziej.

Za zgodą prezydenta Puław, Pawła Maja, złożone wypowiedzenie umowy o pracę zostało już wycofane. Kierownik Kołodziej zapewnia, że tym razem jego decyzja jest ostateczna i nie zamierza jej zmieniać.