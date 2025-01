Puławy w budowie: co się zmieni w roku 2025

Zacznijmy od tego, że obciążone dość wysokim, ok. 160 milionowym zadłużeniem miasto Puławy, w porównaniu do końcówki poprzedniej dekady, nadal znajduje się w zapowiadanym w przeszłości etapie "zaciskania pasa". Samo miasto na wydatki majątkowe w 2025 roku prawdopodobnie przeznaczy (nadal nie uchwalono nowego budżetu) około 23 mln zł. To niewielka część tego, co stolica nadwiślańskiego regionu wydawała kilka lat temu budując m.in. nową halę sportową przy Lubelskiej, przebudowując ośrodek kultury, czy stawiając jedną z najdroższych nowych bibliotek w kraju. Nie znaczy to jednak, że rozpoczynający się rok będzie skazany jedynie na drobne przedsięwzięcia, szczególnie jeśli doliczymy do nich te, za które miasto bezpośrednio nie odpowiada.

Windy, tężnia i Sadowa

Pierwsza tegoroczna zmiana to nowa winda w dwupiętrowym, puławskim Ratuszu, która rozpoczęła pracę z początkiem nowego roku. Zadanie kosztowało ponad 890 tys. zł. Kolejne windy zewnętrzne, w podobnej cenie, planowane są w tym roku w szkołach podstawowych nr 10 i 11.

W kwietniu uruchomiona zostanie natomiast nowa tężnia solankowa, której budowa zakończyła się tuż przed świętami. Obiekt warty (z projektem) ponad 175 tys. zł zgodnie z życzeniem mieszkańców biorących udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego, stanął na osiedlu Niwa - niedaleko wspomnianej SP nr 11. To już druga tężnia w mieście, pierwszą kilka lat temu otwarto niedaleko ul. Polnej.

Pozostając na Niwie - salę gimnastyczną wspomnianej "jedenastki" w tym roku czeka wymiana elewacji warta 400 tys. zł. Zmian na lepsze doczekać ma także położona w jej pobliżu ulica Sadowa. Droga ta, kosztem ok. 950 tys. zł, ma otrzymać nową nawierzchnię, miejsca postojowe i oświetlenie.

Nowa komenda i parkingi

W maju z technoparku przy ul. Mościckiego do nowej siedziby przy ul. Słowackiego zaczną wracać strażacy puławskiej PSP. Ich nowa komenda przechodzi ostatnie prace wykończeniowe, a wiosną będzie gotowa na otwarcie. Obiekt kosztował 35 mln zł. Kilka zmian pojawi się w tym roku także na położonych niedaleko strażnicy błoniach - w tym żagiel zacieniający nad placem zabaw (ok. 37 tys. zł) i oświetlenie wybiegu dla psów (ok. 30 tys. zł). W tym samym miesiącu, puławianie doczekają się nowych biletomatów we wszystkich autobusach miejskich, które umożliwią płatności kartą. Niestety mniej więcej w tym samym czasie wzrosnąć mają ceny biletów.

Największym zadaniem drogowym będzie kontynuacja rozpoczętej w zeszłym roku przebudowa kolejnego fragmentu ulicy Powstańców Listopadowych na odcinku od ul. Kościka do ul. Pięknej. W tym roku na ten cel puławskie władze chcą przeznaczyć prawie 3,7 mln zł. Drogowcy powinni pojawić się także przy ul. Kowalskiego oraz przy ul. Traugutta, gdzie planowane są nowe parkingi.

Stara hala do maja

Z kolei w centralnej części miasta, przy al. Partyzantów w tym roku rozpocząć powinny się prace nad kompleksowym remontem hali sportowej MOSiR. Na ten rok planowane wydatki są dosyć skromne, to ok. 3,3 mln zł, ale na całe to wieloletnie zadanie Puławy przeznaczą ponad 57 mln zł, w czym pomoże blisko 30 -milionowa dotacja z "Polskiego Ładu". W ramach zadania powiększona ma być "mokra", czyli basenowa część obiektu, m.in. o nowe niecki i saunarium.

Basen, jak zapewnia dyrektor ośrodka sportu, Dariusz Fijoł, będzie działał do końca maja. Po wakacjach miłośnicy pływania będą musieli korzystać ewentualnie z obiektów szkolnych, gdyż pływalnia w starej hali na czas remontu pozostanie zamknięta. Niewykluczone natomiast, że jeszcze w tym roku nowa atrakcja pojawi się w aquaparku. Puławy planują na jego terenie budowę nowego, wodnego placu dla dzieci.

Co planują w gminach

W tym roku mieszkańcy regionu będą obserwować również zadania w innych miejscowościach powiatu puławskiego, w tym remont drogi prowadzącej z Bochotnicy do Kazimierza Dolnego, czy kolejnego odcinka z Kurowa do Wąwolnicy. W Nałęczowie planują m.in. remont Ratusza (ocieplenie) i budowę skateparku, a gmina wiejska Puławy postawi na remonty dróg lokalnych - głównie w Gołębiu, Górze Puławskiej i Klikawie. Z kolei w Żyrzynie samorządowcy planują rozbudowę miejscowej biblioteki oraz oczyszczalni ścieków. Kilka zmian czeka także mieszkańców gminy Końskowola, która planuje poprawić nawierzchnię kilku lokalnych dróg, w tym ul. Spokojnej. Samorząd czeka również otwarcie nowego cmentarza komunalnego przy Pożowskiej.

Przyszłość, czyli czas pokaże

A co w roku 2026? Na puławskich ulicach w przyszłym roku pojawią się pierwsze autobusy miejskie z napędem elektrycznym, w budowie powinna być także nowa droga do terenów przemysłowych na os. Wólka Profecka, a marina przechodzić będzie remont portowej infrastruktury. Najpewniej doczekamy się także planowanej przez IUNG renowacji Łuku Rzymskiego, montażu farmy fotowoltaicznej na parkingu przy ul. Mościckiego, a być może również budowy przystanku przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego. Niewykluczone, że Zakładom Azotowym uda się do tego czasu dokończyć rozbudowę elektrociepłowni węglowej wartej ponad 1,2 mld zł.