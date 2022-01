Puławy. W tych szkołach uczą najlepiej

Czołówka najlepszych szkół w powiecie puławskim od kilku lat jest taka sama. Najlepszym liceum w Puławach i całym powiecie pozostaje II LO, czyli popularna „Dziewiątka”. Szkoła z ul. Kaniowczyków w nowym rankingu „Perspektyw” obroniła 10 miejsce w województwie i awansowała z 240 na 236 miejsce w Polsce.

– Bardzo się cieszymy z tego wyniku. Wysokie miejsce to skutek świetnej współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami. W osiąganiu dobrych rezultatów pomaga także bardzo dobra atmosfera, jaka panuje w naszej szkole. Naprawdę wszyscy się starają. Ciężko pracujemy, a młodzież jest dla nas najważniejsza – mówi Marta Gładysz, dyrektor II LO w Puławach.

Tymczasem największy konkurent KEN, czyli I LO spadło z 15 na 18 miejsce w województwie, a w kraju z miejsca 302 na 374. To jednak ciągle drugie najlepsze liceum w powiecie puławskim, które zachowuje sporą przewagę nad III LO w ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina. „Piątka” jak nazywają tę szkołę puławianie, została sklasyfikowana na 45. miejscu rankingu wojewódzkiego. Rok temu było to miejsce 46. W rankingu krajowym placówka spadła z 837 na 866 miejsce.

– Na pewno to miejsce nas nie zadowala i zrobimy wszystko, żeby za rok znaleźć się wyżej. Mogę jednak zapewnić, że nauczyciele dokładają wszelkich starań, by przygotować uczniów jak najlepiej – mówi Bożena Strzelecka, dyrektor III LO.

Ostatnim liceum z regionu, które znalazło się w rankingu jest sklasyfikowane na 67 miejscu w województwie LO im. S. Żeromskiego w Nałęczowie. W kraju jego pozycję autorzy zestawienia określają jako 1000+. Pozostałe ogólniaki z powiatu nie zostały ujęte w rankingu. Pierwsze miejsce w województwie zajęło I LO im. S. Staszica w Lublinie. W kraju najwięcej punktów zdobyło natomiast warszawskie XIV LO tego samego patrona.

Najlepsze technika

Osobne zestawienie „Perspektywy” poświęcają technikom. Tutaj duże powody do satysfakcji może mieć puławski „Chemik”, czyli Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej-Curie. Najlepsza szkoła techniczna w Puławach jest jednocześnie trzecią najlepszą placówką tego typu na Lubelszczyźnie. W nowym rankingu ustąpiła jedynie dwóm lubelskim technikom (im. Obrońców Lublina i Ekonomiczno-Handlowemu). Szkoła z ul. Wojska Polskiego w ciągu ostatniego roku awansowała z 89 na 40 miejsce w Polsce.

– Sam jestem zaskoczony takim wynikiem, bo za nami trudny rok, który nie sprzyjał przygotowaniom uczniów do egzaminów. Dlatego tym bardziej jestem zadowolony z awansu – mówi Henryk Głos, dyrektor puławskiego ZST. – Zawsze staramy się podnosić umiejętności naszych uczniów, zarówno tych najlepszych, jak i tych słabszych. Dbamy o to, żeby każdy wyniósł z naszego technikum jak najwięcej. Żeby to zrobić, potrzebni są nauczyciele, którzy w każdą lekcję wkładają 100 proc. zaangażowania. My takich mamy, więc nasi uczniowie mogą być pewni, że nauczymy ich zawodu – dodaje.

Duży spadek zaliczyło natomiast Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 2 w Nałęczowie. Druga najlepsza szkoła techniczna w powiecie spadła z 13 na 56 miejsce w województwie, oraz ze 179 na miejsca powyżej pierwszej pięćsetki w kraju. Pozostałe technika z powiatu nie zostały sklasyfikowane.

Ranking wygrało Technikum Nowoczesnych Technologii im. JP II w Kleszczowie. Lubelskie Technikum Elektroniczne kolejny raz na miejscu 5.