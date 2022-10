Puławy. Wojenny cmentarz do remontu. Ogłoszono przetarg

Na utrzymanie i remont cmentarza wojennego wiosną tego roku Puławy otrzymały prawie 750 tys. zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz dodatkowe 12 tys. zł od wojewody lubelskiego. To pierwsza tak wysoka dotacja na ten cel. Zazwyczaj, przekazywane środki, ograniczały się do kwot rzędu kilku tysięcy rocznie, co nie wystarczało nawet na utrzymanie wojennej nekropolii. Tym razem, dzięki wsparciu władz centralnych, może udać się to, o co puławski radni apelowali do lat.

Chodzi przede wszystkim o wymianę popękanych, lastrykowych schodów prowadzących w kierunku pomnika "Powstanie", ale nie tylko. Zakres zaplanowanej renowacji obejmie także inne zadania na obszarze prawie 7 tysięcy mkw. Zgodnie z warunkami ogłoszonego już przetargu, wykonawca zostanie zobowiązany do wymiany bocznych tarasów i górnego podestu przed pomnikiem, niwelacji skarp, wymiany okładzin obmurowań grobów oraz betonowych donic. Istniejące krzyże upamiętniające poległych również czeka renowacja i zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi. Konserwacji zostanie poddany także monument pamięci Żydów puławskich.

Firmy zainteresowane wykonaniem remontu czas na składanie ofert mają do 20 października. Prace mają zakończyć się z kolei do 14 grudnia. Będzie to pierwszy etap zmian na cmentarzu. W kolejnych, uzależnionych od możliwości finansowych puławskiego samorządu, planowany jest także remont nawierzchni alejek i montaż iluminacji świetlnej.