Rząd sypnął milionami na drogi. Jakie remonty w powiecie puławskim?

Pieniądze trafią także do innych samorządów w regionie. Powiat puławski może liczyć na 6,2 mln zł na budowę nowego mostu w na rzece Bystra w ul. Powstańców 1860 roku w Nałęczowie (wylotówka na Wojciechów). Konstrukcja ma być gotowa w przyszłym roku. Kolejne 6 mln zł to wysokość dotacji na inną powiatową drogę - remont ul. Wojska Polskiego oraz Żabiej w Kurowie wraz z odcinkiem za cmentarzem w stronę Wąwolnicy. Łącznie to niecałe 1,5 km.

Na liście zatwierdzonych dotacji jest także 1,3 mln zł na budowę kilometrowego odcinka drogi we Wronowie w gminie Końskowola. Tyle samo otrzyma gmina Żyrzyn na przebudowę 1,3 km drogi w Wilczance, z kolei gmina wiejska Puławy oraz Kazimierz Dolny mogą liczyć na wsparcie rządu ponad 800 tys. zł. Ta pierwsza planuje budowę ponad 200-metrowego odcinka ul. Szkolnej w Gołębiu, a druga remont blisko 800-metrowego odcinka ul. Albrechtówka.

To nie koniec, bo poza RFRD gminy dostają także środki z "Polskiego Ładu". Przykładowo wspomniana już gmina Końskowola otrzymała promesę trzy zadania, w tym 3,4 mln zł na przebudowę niebezpiecznego skrzyżowania we Wronowie. W tym roku kierowcy poruszający się trasą z Puław do Żyrzyna właśnie przez Wronów mogą spodziewać się utrudnień w ruchu. Efektem prac, które mają zakończyć się w lecie ma być nowe rondo. Utrudnień w tym roku spodziewać można się także na odcinku Bochotnica-Kazimierz Dolny, gdzie planowany remont drogi powiatowej prowadzącej do miasta.