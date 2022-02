Są pieniądze na 10 dróg w powiecie puławskim

W środę opublikowano listy projektów, które dostaną dofinansowanie. W całym województwie na drogi gminne władze krajowe przeznaczyły prawie 104 mln zł. Około 6 proc. z tej sumy trafi do samorządów powiatu puławskiego. Z tej grupy, na liście podstawowej, na trzech pozycjach gwarantujących przyznanie dotacji znalazły się zadania z gminy Końskowola. Na przebudowę dróg we Wronowie (z chodnikiem), Chrząchówku i Nowym Pożogu, samorząd ten dostanie prawie 1,5 mln zł. To pozwoli na poprawę stanu nawierzchni odcinków o długości ponad 3,3 km.

– Jestem mile zaskoczony tym, że nasze inwestycje znalazły uznanie w oczach decydentów. Te środki bardzo się nam przydadzą – mówi Mariusz Majkutewicz, zastępca wójta.

Wysoko ocenione zostały także wnioski z gminy Żyrzyn. – Ja jestem bardzo zadowolony. Zgłosiliśmy dwa zadania i obydwie nasze drogi znalazły się na liście podstawowej – mówi wójt Andrzej Bujek. Chodzi o 2,5 km odcinek drogi gminnej w Borysowie oraz 1,5 km odcinek ulicy w Żyrzynie, na które rząd przekaże ponad 1,3 mln zł.

Na liście podstawowej figuruje również dwa zadania z gminy Nałęczów. To budowa ul. Słowiczej w Nałęczowie, która dostanie 450 tys. zł oraz przebudowa odcinka w Sadurkach wsparta kwotą 382 tys. zł.

Pieniądze w ramach RFRD dostanie także miasto Puławy. Mowa o ponad 1,4 mln zł, co ma sfinansować połowę kosztów kompleksowej przebudowy ul. Sybiraków na os. Włostowice. Po jednej dotacji otrzymały także: gmina wiejska Puławy (droga w Górze Puławskiej - 266 tys. zł), gmina Baranów (droga w Śniadówce - 440 tys. zł) oraz gmina Kurów (drogi w Szumowie - 592 tys. zł).

Markuszów z drogą przez Zabłocie i Kurów z drogą w Klementowicach - tym razem na liście rezerwowej.

Powody do zadowolenia mogą mieć władze powiatu puławskiego. Dwie powiatowe inwestycje otrzymają wsparcie. To droga we wspomnianym już Borysowie (1 mln zł), a także krótszy odcinek w Wąwolnicy (295 tys. zł). Obydwa zadania będą gotowe do czerwca 2023 roku. Wcześniej zakończyć mają się prace na drogach gminnych.