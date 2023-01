Przeszkadza im hałas i światło z boiska. Małżeństwo chciało grzywny dla miasta

Radni apelują o pomoc w sprawie puławskiego "Orlika". "Nie mamy innej drogi"

Minister Zbigniew Ziobro, Adam Bodnar, a także minister sportu oraz Rzecznik Praw Dziecka - to adresaci apelu, który podczas czwartkowej sesji przyjęła puławska rada miasta. Samorządowcy liczą na "wszelką pomoc", by unieważnić niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego limitujący dostęp do boiska "Orlik" przy SP nr 4.