Saszan uczyła i śpiewała. Edukacyjna zabawa w Puławach

Puławska młodzież miała okazję wziąć udział w quizie poświęconym przyrodzie i ekologii, treningach tanecznych oraz krótkim recitalu artystki. To wszystko w ramach cyklu Eco Studio prowadzonego przez wspomnianą Saszan i konferansjera Kubę Klyma. Chodzi o lekcje przyrody z naciskiem na ekologię i recykling, w tym naukę prawidłowej segregacji odpadów, zwłaszcza tzw. elektrośmieci.

- Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza - przypomina dzieciom i młodzieży Saszan, która pełni rolę ambasadorki tej ogólnopolskiej akcji. Jej inicjatorem jest firma Electro-System z grupy kapitałowej Remondis, która zajmuje się przetwarzaniem zużytego sprzętu AGD, RTV, baterii itp. Przedsiębiorstwo zachęca do zamawiania bezpłatnego odbioru elektroodpadów na stronie decydujesz.pl.

Jednocześnie szkołom włączającym się w zbiórki śmieci tego rodzaju Electro-System funduje konkursowe nagrody. Dla organizacji pozarządowych, które uczestniczą w programach promujących recykling (jak eko-profit) spółka za dostawę odpadów oferuje środki finansowe (500 zł za tonę).

- Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska naturalnego. Dlatego tak ważna jest edukacja w tym zakresie (...) Z elektrośmieci w prawidłowym procesie recyklingu można odzyskać cenne surowce, ale z drugiej strony stanowią one źródło potencjalnie niebezpiecznych dla ludzi i środowiska substancji - tłumaczy Robert Wawrzonek, prezes Electro-Systemu.

- Elektroodpady powinny trafiać do legalnego systemu zbierania, a potem do zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, gdzie zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Nie wystawiajmy ich do altanek śmietnikowych lub przed dom - podkreśla.