Środki na puławskie imprezy podzielone. Kto dostał najwięcej?

Organizatorzy wydarzeń wzięli udział w miejskim konkursie na "realizację zadań o charakterze pożytku publicznego" w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. O dotacje starało się 22 różnych inicjatyw. Komisja działająca pod przewodnictwem wiceprezydenta miasta, Grzegorza Nowosadzkiego, pieniądze przyznała 16 najlepszym.

Co trzecia złotówka z całej puli, a dokładniej 120 tys. zł - zasili konto Stowarzyszenia Dwa Brzegi z Kazimierza Dolnego. Organizacja, na której czele stoją prezesi Andrzej Łyszczarz i Bogusław Bojczuk, w Puławach zorganizuje 14. edycję festwialu "Wszystkie Strony Świata". Impreza ta w tym roku będzie połączona z 280. rocznicą urodzin ks.Izabeli Czartoryskiej.

Drugą najwyższą dotację w wysokości 80 tys. zł otrzyma puławska fundacja im. Wincentego i Franciszka Lesslów, którą kieruje Tomasz Mazur. Pieniądze pomogą w organizacji X Międzynarodowego Festiwalu im. Wincentego i Franciszka Lesslów. Połowę tej sumy, a więc 40 tys. zł, trafi na konto puławskiego Stowarzyszenia "Dla Folkloru" prezesa Łukasza Chojnackiego. To podmiot, który odpowiada za organizację III Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folklorystycznego "World Wide Kids 2025".

Tuż za podium z dotacją w wysokości 20 tys. zł znalazło się Towarzystwo Przyjaciół Puław zarządzane przez Marię Müller, Wojciecha Kubę i Romana Wocha. Podmiot ten organizuje jubileusz, 80-te urodziny puławskiego poety, Bohdana Zadury. Dodatkowe 15 tys. zł towarzystwo otrzyma na XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Puławach.

Pozostałe dotacje otrzymają: Stowarzyszenie "Rodzina" na cykl warsztatów artystycznych dla uczniów puławskich szkół (12 tys. zł) oraz XXV Dzień Papieski (10 tys. zł), Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" na koncert "Hospicjum to też życie" (10 tys. zł), LOT "Kraina Lessowych Wąwozów" na rodzinny piknik z księżną Izabelą (10 tys. zł), Stowarzyszenie "Puławy Bez Granic" na wirtualny przewodnik po historii księżnej Czartoryskiej (9 tys. zł), czy też Parafia prawosławna w Puławach na religijne jubileusze (5 tys. zł).

Miejskie wsparcie jeszcze niższej wysokości dostaną też: XIII Ogólnopolski Festiwal Hymnów Szkolnych, inicjatywy pt. "Miłosz miło wszystko", "W poszukiwaniu księżnej Izabeli", "Jerzy Szczygieł - niewidomy powieściopisarz z Puław" oraz recital skrzypcowo-fortepianowy "Świat muzyki czasów Izabeli Czartoryskiej".

Wyjątkowo wysoka liczba wydarzeń nawiązujących do postaci księżnej to nie przypadek. W lutym puławscy radni przyjęli uchwałę ustanawiającą, że 2025 to rok Izabeli Czartoryskiej. To z kolei skutek wspomnianej już 280. rocznicy jej urodzin. Arystokratka na świat przyszła w 1745 roku w Warszawie, ale przez 30 lat była związana z Puławami, gdzie otworzyła m.in. pierwsze polskie muzeum.