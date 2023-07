Wakacje 2023: Statkiem po Wiśle. Gdzie i za ile

Wycieczki statkiem od lat cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Trasa przebiega w górę rzeki Wisły i zawraca na wysokości zamku w Janowcu oraz Krowiej Wyspy. Podczas godzinnego rejsu uczestnicy mogą oglądać ul. Krakowska, przeprawę promową, kazimierski kamieniołom, wiatrak, wzgórze Albrechtówka oraz wieś Mięćmierz. Turyści mogą również zejść na janowski brzeg na następnie pieszo lub ciuchcią turystyczną zwiedzić zamek w Janowcu.

– Rejsy staniem wycieczkowym rzecznym są wciąż popularne, nawet gdy nie ma pogody i wysokości wody. Dziś przybrało 1,5 metra. Od tych dwóch czynników wszystko zależy. Na moim statku może płynąć ok. 150 turystów . Rejsów jest sporo zwykle 4-5 dziennie. Zachęcam do pływania z nami, to wspaniała przygoda nie tylko dla dzieci, ale i dla starszych – mówi Franciszek Kucharski, kapitan statku wycieczkowego Marzanna.

Cena za rejs to 35 zł (osoba dorosła) i 30 zł dzieci do lat 18. Najmłodsi do lat 4 atrakcję mają za darmo.