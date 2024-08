Strzelnicy nie będzie, ale las został wycięty. Kto za to odpowiada?

– Na początku ubiegłego tygodnia naprzeciwko posesji mieszkańców zestawiono ciężki sprzęt do wywozu drewna. Przez prywatny teren, po bezprawnym usunięciu przegrody z informacją, że przejazdu nie ma, sprzęt wjechał do lasu. Przez kolejne noce, budząc mieszkańców o czwartej nad ranem, las wycięto, a drewno kolumną tirów wywieziono. Po lokalnej ostoi bioróżnorodności, w tym noclegowni łosi i dużym rydzowisku, nie został ślad. Przeorany grunt gminny oraz okoliczne prywatne pola są teraz rozjeżdżane przez nieznane samochody terenowe – mówi Barbara Pietrzak, mieszkanka Gródka (gmina Baranów), gdzie miała powstać strzelnica, a właściwie Centrum Bezpieczeństwa Obywatelskiego.

Miała, bo projekt nie dostał akceptacji na burzliwej sesji Rady Gminy. Jak się okazuje, o pomyśle na zagospodarowanie tego miejsca mieszkańcy nie byli poinformowani, nie przeprowadzono również konsultacji społecznych.

Strzelnicę planowało otworzyć w Gródku Stowarzyszenie Wczoraj i Jutro. W tym celu inwestor wydzierżawił działkę od gminy Baranów na 3 miesiące. Docelowo w grę wchodził jednak okres 10 lat.

– Jesteśmy tu dla was, chcemy to robić razem i tworzyć razem z wami. To projekt społeczny. Zostaliśmy przyciągnięci przez atrakcyjność tego terenu. Wiążemy z gminą i tym projektem długoterminowe plany. Ma to być nie tylko strzelnica, ale szkolenia z pierwszej pomocy, łączności kryzysowej. Młodzież potrzebuje takiego miejsca, gdzie będzie mogła nauczyć się posługiwania podstawowymi narzędziami i bronią – przekonywali pomysłodawcy projektu podczas sesji.