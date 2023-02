Studniówka Zespołu Szkół nr 1 w Puławach. Najpierw zabawa, potem odliczanie do matury

Studniówka 2023. Sprawdzamy trendy, modę i ceny

Trendy? Jakie trendy? Wygląda na to, że na tegorocznych studniówkach, w sferze mody, dozwolone jest wszystko. Jedni uczniowie wybierają klasykę, inni eksperymentują. I nie ma się co przejmować opiniami, bo to ich bal.