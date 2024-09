Światła nie chcą świecić. Województwo bierze się za naprawę

Problemy z sygnalizatorami pojawiają się od początku wakacji. Najczęściej gasną światła nad skrzyżowaniem Lubelskiej z Sikorskiego oraz Lubelskiej z Grota Roweckiego i Norwida. Awarie zdarzają się także u zbiegu al. Partyzantów z ul. Słowackiego. Taka sytuacja obniża bezpieczeństwo nie tylko kierujących, ale także pieszych, którzy chcą przejść na drugą stronę czteropasowej arterii. Powtarzające się kłopoty z wyłączonymi sygnalizatorami przetestowały cierpliwość puławian, która powoli się wyczerpuje. Zdenerwowani mieszkańcy nie zawsze zdając sobie sprawę z tego, kto odpowiada za daną drogę, najczęściej dzwonią do Ratusza. - Odbieramy szereg telefonów w tej sprawie - przyznaje Łukasz Kołodziej z Urzędu Miasta w Puławach.

- Za każdym razem przekazujemy te zgłoszenia do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Puławach. Jest to poważne zagrożenie dla pieszych, a przede wszystkim dla dzieci i młodzieży okolicznych szkół, gdzie pokonanie czteropasowej drogi o bardzo dużym natężeniu ruchu, powoduje niebezpieczne sytuacje, które mogą się zakończyć niewyobrażalną w skutkach tragedią - tłumaczy urzędnik.

W zeszłym tygodniu do ZDW w Lublinie z prośbą o pilne zajęcie się tym tematem, czyli wyjaśnienie przyczyn i usunięcie awarii, zwrócił się prezydent Puław, Paweł Maj. Ponadto na prośbę mieszkańców, prezydent poprosił zarządcę drogi o zatrudnienie przy przejściach osób pomagających przeprowadzić bezpiecznie pieszych na drugą stronę ulicy.

Dokładnie o to samo, czyli ustalenie przyczyn problemu oraz jego usunięcie do ZDW zwróciliśmy się także my, przekazując informacje o regularnie wyłączających się sygnalizatorach, zwłaszcza na Lubelskiej.

- Ten problem jest nam znany. Mogę poinformować, że wybrany został już zewnętrzny podmiot, który przystąpił do wymiany wadliwego okablowania. Przyczyną awarii były przepięcia, które wyłączały sygnalizatory. Naprawa już się rozpoczęła - zapewniła nas Kamila Grzywaczewska, rzecznik ZDW w Lublinie.