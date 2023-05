Szachownica i ścieżka sensoryczna od puławskich Azotów

W ramach wolontariatu pracowniczego w puławskich Zakładach Azotowych do niedawna wykonywano po 10 projektów rocznie, na które spółka przeznaczała ok. 50 tys. zł. Tylko w roku 2019 wolontariusze zbudowali m.in. boisko do siatkówki plażowej w Parchatce, turystyczny przystanek w Lesie Stockim, wyremontowali pracownię logopedyczną w puławskim przedszkolu nr 7, zorganizowali mobilny teatr dla dzieci, czy zawody w wyciskaniu sztangi dla podopiecznych ośrodka wychowawczego.

Niestety, w ostatnich latach aktywność puławskich wolontariuszy została wyraźnie ograniczona. Przed rokiem na tego rodzaju zadania, a dokładniej - zaledwie jeden projekt wygospodarowano raptem 6 tys. zł. Wolontariusze, wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Puław posadzili wtedy kilka dębów i kwiatów wokół Willi Samotnia.

W tym roku azotowi społecznicy na dwa projekty otrzymają ok. 12 tys. zł. Dzięki tym środkom, na terenie ZSO nr 1 im. KEN w Puławach powstanie nowy plac z kolorowych płyt, które utworzą wzór szachownicy. Docelowo staną na nim szachowe figury, którymi uczniowie będą mogli grać w tę królewską grę.

Drugi z projektów dotyczy utworzenia ścieżki sensorycznej przy Centrum Terapii i Diagnozy "Inicjatywa". W jej ramach pojawią się urządzenia i kompozycje roślinne dostarczające wrażeń dźwiękowych, dotykowych oraz wzrokowych (intensywne kolory). Obydwa projekty zostaną ukończone do połowy sierpnia.

To wszystko w ramach nowego programu wolontariackiego zarządzanego z centrali Grupy Azoty. Od zeszłego roku, o tym, które projekty dostaną pieniądze, a które nie (dla wszystkich spółek grupy kapitałowej) - decyduje kapituła w Tarnowie. Pod koniec kwietnia wyłoniono w ten sposób 14 propozycji, które otrzymają maksymalnie 84 tys. zł (do 6 tys. zł na projekt). Z tej puli Tarnów otrzyma środki na 4 zadania, a Puławy, podobnie, jak Kędzierzyn, Police oraz pracownicy Siarkopolu na 2. Po jednym zadaniu wykonają wolontariusze Agrochemu i Fosforów.