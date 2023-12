Szarża pijanego kierowcy. Dwa promile i prawie 150 km/h na liczniku

Kierujący bmw 49-latek w środę około południa pędził drogą łączącą Nałęczów ze starą dwunastką w Przybysławicach. Mężczyzna pił wcześniej alkohol. W terenie zabudowanym w wiosce Góry gnał 147 km/h. Zwolnił dopiero wtedy, gdy w lusterku wstecznym zobaczył migające, niebieskie światła. Okazało się, że jego "wyczyn" obserwowali i nagrywali policjanci z puławskiej drogówki. Patrol zatrzymał delikwenta. Kierowca miał wyraźnie problemy z wysławianiem się. Badanie wykazało 2 promile alkoholu.

Mężczyzna, mieszkaniec gminy Wojciechów w powiecie lubelskim, na początek otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Teraz czeka go rozprawa przed Sądem Rejonowym w Puławach, który zdecyduje o konsekwencjach prowadzenia pojazdu po drodze publicznej w stanie alkoholowego odurzenia.

Jak mówi kom. Ewa Rejn-Kozak, rzecznik puławskiej policji, kierowcy grozi do 3 lat więzienia, wysoka grzywna oraz co najmniej trzyletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. W tej sytuacji, zamiast bmw, 49-latek legalnie będzie mógł podróżować m.in. furmanką, rowerem lub hulajnogą. To wszystko pod warunkiem, że nie trafi do zakładu karnego, gdzie ilość miejsca na tego rodzaju aktywność bywa ograniczona.