Miliony euro nie tylko na pogłębienie portu i rozbudowę parku wodnego

Pierwsza z podpisanych w ostatni czwartek umów dotyczy rozbudowy potencjału turystycznego miasta Puławy i jego najbliższych okolic - gmin Końskowola, Kazimierz Dolny, Puławy, Janowiec i Żyrzyn.

Samorządy wspólnie starają się o środki unijne na inwestycje. Wartość programu to ponad 3,2 mln euro, z czego blisko 2,4 mln euro to wysokość dofinansowania (ok. 10 mln zł). Środki te pozwolą rozwinąć infrastrukturę portu rzecznego w Puławach. Miejscowa marina ma zostać pogłębiona, planowana jest też przebudowa schodów prowadzących na pomosty, remont schodów terenowych, budynków portowych, montaż przystani dla kajaków i skuterów wodnych, a także nowe wiaty i zadaszenia.

Odnowione mają zostać także dalby, murki, przyczułki mariny, a całość uzupełnią nowe nasadzenia roślin, montaż monitoringu oraz oświetlenia. W ramach tego samego projektu Puławy planują rozbudowę parku wodnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hauke-Bosaka o nowe niecki z elementami zjeżdżalni wodnych oraz wodne place zabaw.

Druga z podpisanych umów to "Szkoła bez barier", a więc kolejny z projektów, na które Puławy oraz sąsiadujące z miastem gminy pozyskały unijne środki. Wartość dotacji na ten cel to ponad 1,1 mln zł, czy ok. 4,5 mln zł. Środki te pozwolą na szereg remontów, w efekcie których poruszanie się po placówkach oświatowych ma być łatwiejsze również dla osób niepełnosprawnych.

Tylko w Puławach powstać mają dzięki temu nowe windy w szkołach podstawowych nr 4,10 i 11, a także w ZSO nr 2 im. F.D. Kniaźnina. Przy czym w "dziesiątce" dojdzie do tego montaż platformy schodowej, a w szkole średniej także podjazd dla osób jeżdżących na wózkach.

Podobne zadania likwidujące bariery komunikacyjne zaplanowały również pozostałe gminy puławskiego obszaru funkcjonalnego. Poza stolicą powiatu tworzą go: Kazimierz Dolny, Końskowola, Janowiec, Żyrzyn oraz gmina wiejska Puławy.