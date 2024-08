To już pewne. Była starosta zostanie dyrektorem muzeum

O szansach byłej starosty na dyrektorskie stanowisko w MNKD pisaliśmy już miesiąc temu, ale wtedy były to jedynie spekulacje oparte na nieoficjalnych doniesieniach. Dzisiaj wiemy, że stosowne uchwały dotyczące kierownictwa wojewódzkiej jednostki kultury zostały już podjęte przez zarząd województwa. Obecnie kazimierskim muzeum tymczasowo, do 13 sierpnia, zarządza jego dotychczasowa wicedyrektor, Marzena Brzezicka. Dzień później, 14 sierpnia, jej miejsce zajmie natomiast wspomniana Danuta Smaga. Zgodnie z uchwałą o powierzeniu jej obowiązków dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego, funkcję tę była starosta puławska ma pełnić do 24 lipca 2025 roku.

Co ciekawe, ani odwołana poprzednia dyrektor MNKD Izabela Andryszczyk, ani jej następczyni, a więc Danuta Smaga, przed objęciem stanowiska nie posiadały żadnego doświadczenia w kierowaniu instytucjami publicznymi zajmującymi się kulturą. Była dyrektor prowadziła fundację "Fera Via" w Teresinie, pozyskiwała dotacje dla stowarzyszeń i organizowała biegi terenowe.

Z kolei jej następczyni to z wykształcenia polonistka, była nauczycielka i dyrektor szkoły w Gołębiu w gminie Puławy, a także absolwentka studiów podyplomowych (MBA) na Politechnice Lubelskiej. Od początku kariery samorządowej związana z partią Prawo i Sprawiedliwość. W latach 2014-18 była przewodniczącą rady powiatu puławskiego. W kolejnej kadencji, do ostatnich wyborów, sprawowała funkcję starosty. Muzeum Nadwiślańskie będzie pierwszą jednostką kultury, którą pokieruje. Była statosta, która w powiecie zarabiała ok. 300 tys. zł rocznie, teraz będzie musiała zadowolić się wyraźnie niższą sumą w okolicach 180-200 tysięcy.

MNKD to jedno z większych muzeów na Lubelszczyźnie, w którego skład wchodzą m.in. Kamienica Celejowska, oddział przyrodniczy, Dom Kuncewiczów, Grodzisko Żmijowska, czy Zamek w Janowcu. Obecnie trwa administracyjny proces zmierzający do wyodrębnienia z tej struktury ww. zamku, który zgodnie z wolą radnych sejmiku, ma się stać osobną, samodzielną jednostką.

Co ważne, statut kazimierskiego muzeum przewiduje etaty dla dwóch zastępców dyrektora, przy czym obecnie obsadzony jest tylko jeden. Zajmuje go wspomniana, pełniąca tymczasowo funkcję p.o. dyrektora, Marzena Brzezicka. Niewykluczone zatem, że już po objęciu muzealnych sterów przez Danutę Smaga, ta zatrudni nowego zastępcę. Część pogłosek, jaka do nas dociera, mówi o tym, że szanse na to stanowisko ma jeden z byłych wiceprezydentów miasta Puławy reprezentujący barwy polityczne PiS. Jak będzie w rzeczywistości przekonamy się najpewniej już za kilka tygodni.