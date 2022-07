Przedstawili trzy warianty drugiego etapu obwodnicy Nałęczowa

Obecnie na terenie gminy Nałęczów trwają prace przy budowie pierwszego, ponad 5-kilometrowego etapu obwodnicy miasta. Roboty budowlane mają zakończyć się w pierwszej połowie 2024 roku.

Nowa droga wojewódzka nr 830 minie uzdrowisko od północy łącząc Bochotnicę z Drzewcami Kolonią. Równolegle rozpoczęto prace nad wytyczeniem kolejnego etapu obwodnicy. Ten, według założeń, będzie liczył około 9 kilometrów. Przetnie Drzewce i Łopatki, docierając do skrzyżowania z drogą powiatową w Karmanowicach.

Poszczególne warianty, które zaproponowali specjaliści z firmy ProMost różnią się od siebie nieznacznie. Za najmniej kolizyjny uznano wariant pierwszy, który będzie wymagał wyburzenie zaledwie jednego, niezamieszkałego domu. Atutem wariantu drugiego jest najkrótsza odległość (8,5 km), a wadą sam przebieg, który wytyczono bliżej istniejącej zabudowy. Ta opcja oznaczałaby również więcej wyburzeń, zwłaszcza budynków gospodarczych. Wariant trzeci przebiegiem przypomina pierwszy, nie licząc fragmentu w Łopatkach, gdzie droga przebiegałaby bliżej firmy Materne, a połączenie z drogą powiatową wymagałoby rozbudowanego skrzyżowania.

Projektanci z ProMostu nie mają łatwego zadania, bo wytyczenie drogi utrudnia ukształtowanie terenu, obecność linii wąskotorowej, linii kolejowej nr 7, czy linii wysokiego napięcia. Do tego dochodzi rozproszona zabudowa, cieki wodne, a także cenne przyrodniczo obszary parku krajobrazowego. Nowy układ drogowy musi zagwarantować również dojazd do okolicznych pól, a także obecność gwarantowanych przepisami przejść dla zwierząt.

Sami mieszkańcy po wysłuchaniu poniedziałkowej prezentacji najczęściej dopytywali o odległości od istniejącej zabudowy. Pytali również o ekrany akustyczne, bezpieczeństwo pieszych, a także alternatywne możliwości wytyczenia obwodnicy. Jedna z mieszkanek prosiła o przesunięcie jednego ze skrzyżowań dalej od wjazdu na jej posesję. Uwagi zebrane zarówno podczas zebrania konsultacyjnego, jak i te, które jeszcze przez miesiąc można składać na piśmie do Zarządu Dróg Wojewódzkiej, zostaną poddane analizie.

Do budowy II etapu droga jest jeszcze daleka. Obecnie trwa pierwsza faza konsultacji społecznych. Kolejna możliwość składania uwag pojawi się na etapie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Cały proces przygotowań, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę, może potrwać kilka lat.

– Mam nadzieję, że wybrany zostanie najmniej kolizyjny wariant tej drogi, a jej budowa rozpocznie się w 2027 roku. Warunkiem jest uzyskanie finansowania jeszcze w obecnej perspektywie do 2030 roku. Liczę na to, że pieniądze na ten cel się znajdą, bo jest to kluczowa inwestycja, która radykalnie poprawi bezpieczeństwo na drogach naszej gminy – mówi Wiesław Pardyka, burmistrz Nałęczowa.

Osoby zainteresowane przebiegiem II etapu wkrótce będą mogły zapoznać się ze szczegółowymi mapami. Te w wersji papierowej są już dostępne w nałęczowskim magistracie. Pliki w formie papierowej mają zostać udostępnione na miejskiej stronie jeszcze w tym tygodniu.