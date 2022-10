W którym miejscu powstanie kładka przez Wisłę?

To może być jedna z najciekawszych atrakcji turystycznych na Lubelszczyźnie od lat. Pieszo-rowerowa kładka stanowiłaby ważny trakt komunikacyjny łączący dwa brzegi Wisły, napędzając jednocześnie rozwój turystyki po obu stronach rzeki. Inwestycji sprzyjają zarówno lokalne samorządy, jak i właściciele firm z branży hotelarsko-gastronomicznej.

Problem w tym, że budowa wiślanej przeprawy może pochłonąć nawet 100-150 mln zł. To koszty, jakich budżet samorządu województwa bez poważnego wsparcia zewnętrznego nie udźwignie. Żeby móc powalczyć o dofinansowanie, konieczna jest dokumentacja, wskazanie miejsca przeprawy oraz uzyskanie pozwoleń. W tym celu Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej.

Oferty przysłały cztery firmy: Pracownia Projektowa MiD z Gdańska (874,5 tys. zł), Schuessler Plan Inżynierzy z Warszawy (1.35 mln zł), Promost Consulting z Rzeszowa (1.65 mln zł) oraz Biuro Usług Projektowych Drogprojekt z Lublina (1.95 mln zł). Zgodnie z założeniami ZDW, punkty będą przyznawane za cenę (60 proc.) i doświadczenie oferenta (40 proc.).

Zwycięzca przetargu rozpocznie od przygotowania co najmniej trzech wariantów lokalizacji kładki i kilku wersji konstrukcyjnych, na co będzie miał 4 miesiące od podpisania umowy. Po zatwierdzeniu miejsca i wyglądu przeprawy, projektanci przystąpią do drugiej części zadania, czyli kompletowania dokumentacji, na co dostaną kolejne 18 miesięcy.