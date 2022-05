W Puławach czekają na dobre, obywatelskie pomysły

W ramach poprzednich edycji budżetu obywatelskiego sfinansowano m.in. tężnię solankową, parking przy Miejskim Przedszkolu nr 3, oświetlenie al. Tysiąclecia P.P., obrotowe leżaki nad Wisłą, książkę o dziejach Puław, murale na Urzędzie Miasta i Szkole Podstawowej nr 6, skwer przy ul. Sienkiewicza, wiatę z ładowarkami na Placu Chopina, poidełka, zajęcia sportowe dla mieszkańców i wiele innych. Na jakie przedsięwzięcia tym razem postawią mieszkańcy Puław? Przekonamy się po wakacjach.

Obecnie trwa rejestracja projektów. Puławscy urzędnicy czekają na nie do połowy czerwca. Składać je można zarówno drogą papierową, jak i elektroniczną. Co ważne, do formularza należy dołączyć listę poparcia liczącą co najmniej 20 podpisów (te same osoby mogą popierać różne projekty). Autorami propozycji mogą być osoby zamieszkujące miasto, które ukończyły 16 lat.

Zgłoszonym pomysłom następnie przyjrzą się urzędnicy. Odsieją te, które naruszają regulamin BO. Ostateczną listę zadań poznamy w sierpniu. W pierwszej połowie września zaplanowano internetowe głosowanie. W puli nowego budżetu obywatelskiego czeka 500 tys. zł, z czego 150 tys. zł trafi na mniejsze, a 350 tys. zł na większe inwestycje. Warunkiem otrzymania finansowania jest zdobycie co najmniej 300 głosów poparcia.

