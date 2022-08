Wybuch gazu w Puławach. Zarzut zabójstwa dla 40-letniej kobiety

We wtorek, 16 sierpnia, na polecenie prokuratury, lubelscy kryminalni udali się do Puław, gdzie zatrzymali 40-latkę i doprowadzili ją do sądu. Sąd aresztował ją na 3 miesiące.

– 40-latka z Puław odpowie za zabójstwo starszego małżeństwa z zamiarem ewentualnym, spowodowanie zagrożenia życia i zdrowia 23 osób oraz zniszczenia mienia wielkich rozmiarów. W grudniu 2020 roku kobieta doprowadziła do eksplozji i zawalenia się domu – informuje nadkom. Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy wojewódzkiej policji.

Jednym z dowodów przemawiających na niekorzyść podejrzanej jest uszkodzony przewód gazowy. To dla śledczych argument, że działanie kobiety mogło być celowe. Gaz wydostający się rozszczelnionego przewodu mógł wypełnić gazem całe piętro. Tłumaczyłoby to ogromną skalę zniszczeń, znacznie większą, niż w przypadku wybuchu butli. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w przeszłości kobieta próbowała odebrać sobie życie.

– Zatrzymana nie przyznaje się do winy. Utrzymuje, że to był wypadek – dodaje nadkomisarz Fijołek.

Za podwójne zabójstwo z zamiarem ewentualnym grozi do 25 lat więzienia lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.