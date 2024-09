Wypadek w Górze Puławskiej. Nie żyje obcokrajowiec

Do zdarzenia doszło na ul. Janowieckiej w Górze Puławskiej. Jak informuje policja, kierujący samochodem osobowym marki BMW stracił panowanie nad pojazdem. Auto wypadło z drogi i dachowało. Na miejscu zginął kierowca, a pasażer z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Obydwaj mężczyźni do obywatele Ukrainy. Z powodu wypadku na drodze z Góry Puławskiej do Janowca przez kilka godzin występowały utrudnienia w ruchu.