Wypadek w Puławach. Ranne dwie osoby, droga zablokowana [zdjęcia]

Poskromić małą rzeczkę zanim znowu wyleje

Niewielka rzeka płynąca przez gminę Puławy regularnie wylewa rujnując uprawy miejscowych rolników. Jeden z takich kryzysów doprowadził nawet do zmiany wójta. Jego następca nie chce, by historia się powtórzyła. Apele do Wód Polskich zaczynają przynosić efekty. Są propozycje zmian.