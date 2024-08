Zawody balonowe w Nałęczowie

W czwartek w w parku "Stare Łazienki" w Nałęczowie odbyła się ceremonia otwarcia zawodów oraz prezentacja ekip.

Zawody balonowe, co roku gromadzą w w tym małym miasteczku liczną publiczność. Różnokolorowymi balonami zachwycają się kuracjusze, turyści, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości.

- Mieszkamy w Wojciechowie, co roku zadzieramy głowy, by zobaczyć to podniebne widowisko. Balony cieszą za każdym razem tak samo. Nasze dzieci już od godzin porannych czekają aż na horyzoncie pojawi się piękny, kolorowy balon, a potem kolejny i kolejny. Tradycyjnie przyjeżdżamy też na pokazy nocne. Jeśli ktoś nie widział, polecam - chwalił wydarzenie pan Paweł.

Baloniarstwo to wyjątkowy i wymagający sport. By balon mógł się wznieść musi być spełnionych szereg warunków, głównie związanych z pogodą, aby konkurencje mogły być rozgrywane bezpiecznie.

Pierwsze loty balonów można było zobaczyć już w czwartek. Choć warunki nie należały do najłatwiejszych, drużynom udało się osiągnąć zamierzone cele i zdobyć punkty.

- Warunki nie były idealne, wiatr był bardzo słaby, konkurencje udało sie jednak rozegrać, obydwa cele zostały osiągnięte. Także w sumie konkurencje udało się zakończyć z powodzeniem. Najtrudniejszym elementem był zmienny wiatr, wymagało to kombinowania na poszczególnych wysokościach, żeby optymalnie sie wstrzelić w cel. Lecąc balonem sterujemy tylko wysokością, lecimy tak jak wieje wiatr i na to nie mamy żadnego wpływu, także musimy na poszczególnych wysokościach szukać optymalnego dla nas wiatru i w ten sposób osiągnąć dla nas jak najlepszy wynik - mówił pilot Michał Linke, Klub Balon Mróz Leszno, debiutant na lubelskich zawodach. I dodał: - W lataniu pięknych jest wiele rzeczy, wspaniałe są poranne konkurencje, kiedy startujemy ze wschodem słońca, przy delikatnej mgiełce unoszącej się jeszcze nad polami. Swój urok mają również loty o zachodzie słońca- także każde doznanie jest super.

Organizator wydarzenia, pan Adam Gruszecki zaznaczył, że historia nałęczowskich balonów jest stara i długa. Opowiedział nam jednak jak to balony stały się jednym z symboli Nałęczowa - Pomysł powstał w 2005 roku, kiedy ówczesny prezes uzdrowiska dał się namówić, by zainwestować w balony. Od tego tak naprawdę się zaczęło, to już dziewiętnaście lat, było dużo różnych zmian, przemian, ale te zawody z roku na rok są wizytówką Nałęczowa- tłumaczył organizator wydarzenia.

- Byłem zawodowym pilotem, instruktorem szybowca, latałem samolotami. Pracowałem w Aeroklubie w Dęblinie, zakupiono wtedy balon, a ja wziąłem urlop i pojechałem na kurs, żeby nauczyć się latać balonem. Jest trochę przypadku w tym wszystkim, ciekawości - nowego dotknięcia powietrza z innej materii. Balon jest bardzo specyficzny, zawsze tłumaczymy tym, którzy lecą, że musimy zdać się na naturę, nie możemy skręcić, zwolnić ani przyśpieszyć, a naszym zadaniem jest obserwacja tego co się dzieje wokół nas. Obserwować zmienność wiatrów na różnych wysokościach, a zmieniając wysokość zmieniamy kierunek i prędkość lotu. Ta właśnie zmienność mnie zaintrygowała. Te wszystkie elementy spowodowały, że wszedłem w te balony. I tak minęło czterdzieści lat- opowiadał Adam Gruszecki.

Na dwa dni zaplanowano cztery loty zawodnicze: dwa poranne (godz. 6:00) i dwa popołudniowe (godz. 18:30), wszystko zależy jednak od warunków pogodowych.

Nie zabraknie również atrakcji na ziemi, w piątek ( 9 sierpnia) oprócz lotów zawodniczych wystartuje wyczekiwany pokaz nocny balonów, który odbędzie się o godzinie 21:30. W sobotę (10 sierpnia) w godzinach 10:00–18:00 zaplanowano Festyn Lotniczy, na którym będzie można zobaczyć m.in. wystawę statyczną Muzeum Sił Powietrznych i Wojskowej Akademii Lotniczej w Dęblinie oraz pokaz kolekcji modeli Marka Ławrynowicza. O godzinie 20:00 na scenie przed Termami Pałacowymi odbędzie się musical concert. Zmagania zakończy sobotni nocny pokaz balonów i ceremonia finałowa o godzinie 21.30.

Organizatorem zawodów jest Aerostart Adam Gruszecki, a gospodarzem Urząd Miasta i Gmina Nałęczów.