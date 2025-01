Zamek już na swoim. Nowa dyrektorka o pomysłach na muzeum

• Od nowego roku zamek jest samodzielną jednostką kultury. Czy po odłączeniu się od Muzeum Nadwiślańskiego nastawia się pani bardziej na współpracę z tą instytucją, czy rywalizację?



– Nasze relacje z dyrektorami MNKD są nadal zażyłe i pozytywne. Zarówno my jak i oni nastawiamy się na współpracę. W ramach naszej działalności nie znajduję żadnej płaszczyzny, na której moglibyśmy ze sobą konkurować. Liczę na to, że podejmowane przez nasze muzea działania będą po prostu wzajemnie motywować.

• Z punktu widzenia turysty ta zmiana, niezależność placówki w Janowcu, będzie dostrzegalna?

– Dla turysty sama zmiana administracyjna i tytuł prawny nie będą w pierwszej chwili zauważalne. Oczywiście: bardziej prestiżowe i znamienne jest umieszczenie na tablicach informacyjnych nazwy Muzeum Zamek w Janowcu niż oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Aczkolwiek na przestrzeni czasu turysta zyska na takim podziale, ponieważ przygotujemy szerszą ofertę niż do tej pory; bardziej nacechowaną historią samego miejsca i wszystkim tym, co z nim związane.

• Częścią tej oferty z pewnością będzie pierwsza, samodzielnie przygotowana wystawa stała. Kiedy możemy spodziewać się jej otwarcia i co się na niej znajdzie?

– Na odwiedzających przez cały sezon turystyczny czekają nowe wystawy czasowe, ale ta pierwsza wystawa stała planowana jest 1 kwietnia 2026 roku. Zajmie dwa poziomy Domu Północnego. W jego podziemiach zostanie utworzona zbrojownia z wykorzystaniem hologramu. Na piętrze utworzymy natomiast wystawę przenoszącą nas do świetności czasów najważniejszych rodów, które były właścicielami zamku: Firlejów, Tarłów i Lubomirskich. Jej przygotowanie będzie najtrudniejsze ponieważ musimy sięgnąć do zbiorów należących do muzeów i kolekcjonerów prywatnych, ściągając niektóre eksponaty z zagranicy.

• Widzi pani szansę pozyskania większej liczby muzealiów, zabytków dla muzeum? Wiemy o tych, które przywieźli do Janowca przedstawiciele fundacji ks. Lubomirskich, ale domyślam się, że lista pani życzeń jest trochę dłuższa.

– Tylko po to, aby stworzyć te dwie wyżej wspomniane wystawy potrzebujemy około 200 sztuk zabytków. Już dziś mogę zdradzić, że otrzymaliśmy deklarację o przekazaniu 5 kolejnych zabytków w darze, ale o tym szerzej powiemy na konferencji prasowej, na której zostaną one przekazane oficjalnie. Ponadto, jak już wspomniałam, współpracujemy z prywatnymi kolekcjonerami i muzeami w kraju i zagranicą. O tym co uda nam się pozyskać będziemy informowali na bieżąco.

• Wystawy to nie wszystko. Ostatnio głośno było o winnicy, wypasie owiec, czy nowej iluminacji, ale zakładam, że na tym nie koniec pomysłów na przyciągnięcie turysty?

– Winnica, owce, iluminacje czy pasieka to tylko elementy wzbogacające ofertę zamku. Poszerzają ją i sprawiają, że turysta otrzymuje pełny pakiet doznań: muzeum, kulturę, przyrodę, edukację i ciekawostki. Oczywiście wszystkie te zadania będą kontynuowane a ich zakres z czasem będzie się rozszerzał. Planujemy otwarcie ścieżki edukacyjnej wzdłuż muraw kserotermicznych, ścieżki edukacyjnej po winnicy a także zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych związane z wypasem i hodowlą owiec oraz pszczelarstwem.

Ponadto będziemy rozszerzać iluminacje poszerzając ja na park. Liczę na to, że w końcu uda nam się uruchomić tam punkt małej gastronomi bo jest to wielką bolączką turystów, że nie mogą u nas niczego zjeść ani się napić. Na pewno będzie też więcej wydarzeń po zmroku ponieważ iluminacja zamku zachwyca i przyciągać turystów. Proszę też pamiętać, że rok 2025 to rok 50-lecia muzeum, więc muszę coś zostawić jako niespodziankę. Mogę tylko zdradzić, że wielkim zaskoczeniem, mniemam, że pozytywnym, będzie program festiwalu filmowego. Przed nami też „Uczta koronacyjna” związana z obchodami 1000-lecia koronacji Państwa Polskiego a także wydarzenie dla mieszkańców Janowca i nie tylko czyli symboliczne przekazanie kluczy do zamku, które wróciły do Janowca.