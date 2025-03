Zmiany w rolniczych instytucjach. Nowi wicedyrektorzy

Pacjent NN, czyli pacjent jak każdy inny. Dyrektor szpitala wojewódzkiego tłumaczy pobyt Kaczyńskiego w placówce

Jarosław Kaczyński – to imię i nazwisko nie padło z ust dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. kard. Wyszyńskiego w Lublinie ani razu w trakcie konferencji, którą zwołał w środę przed południem. Wszyscy jednak wiedzą, że tajemniczy „pacjent”, o którym była mowa to właśnie prezes Prawa i Sprawiedliwości. Dyrektor szpitala przy al. Kraśnickiej postanowił odnieść się do doniesień medialnych sprzed półtora tygodnia.